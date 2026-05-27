Фотосессия на рассвете на фоне воздушных шаров Каппадокии

Мы выедем до рассвета, чтобы поймать в кадр первые лучи солнца в прекрасных долинах Каппадокии. На память об этом утре у вас останется больше 500 ярких фотографий. По желанию дополним программу одной из природных локаций по вашему выбору, отправимся в аутентичную ковровую лавку или на ранчо с лошадьми, чтобы сделать необычные снимки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Как проходит фотосессия

Фотосессию можно организовать в любое время дня, однако я рекомендую раннее утро, чтобы успеть посниматься на фоне шаров на взлётной площадке рядом с Гёреме

Затем поедем встречать рассвет в Долину Любви

По желанию дополним маршрут локацией по вашему выбору: скалы, пещеры, древние церкви

Организационные детали

Я снимаю на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV

Вы получите готовые кадры (500–700) через 1–2 дня и выберете для ретуши 20 снимков — я пришлю их вам в течение 7–10 дней после встречи

Дополнительно к фотосессии по желанию оплачивается:

— посещение любой дополнительной природной локации — €50

— кабриолет на съемку — €100

— платье/образ для ранчо — €35–45

— ковровая лавка — €100

— ранчо с лошадьми — €120

— макияж и причёска — от €120

Варианты фотосессии за доплату по запросу:

— съёмка продолжительностью 2,5 ч с дополнительной природной локацией + 700–900 снимков на выбор + 30 кадров с ретушью — €300

— съёмка продолжительностью 3,5 ч с дополнительной природной локацией + 900–1000 снимков на выбор + 40 кадров с ретушью — €350