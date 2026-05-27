Фотосессия на рассвете на фоне воздушных шаров Каппадокии

Мы выедем до рассвета, чтобы поймать в кадр первые лучи солнца в прекрасных долинах Каппадокии. На память об этом утре у вас останется больше 500 ярких фотографий.
По желанию дополним программу одной из природных локаций по вашему выбору, отправимся в аутентичную ковровую лавку или на ранчо с лошадьми, чтобы сделать необычные снимки.
Описание фото-прогулки
Как проходит фотосессия
- Фотосессию можно организовать в любое время дня, однако я рекомендую раннее утро, чтобы успеть посниматься на фоне шаров на взлётной площадке рядом с Гёреме
- Затем поедем встречать рассвет в Долину Любви
- По желанию дополним маршрут локацией по вашему выбору: скалы, пещеры, древние церкви
Организационные детали
- Я снимаю на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark IV
- Вы получите готовые кадры (500–700) через 1–2 дня и выберете для ретуши 20 снимков — я пришлю их вам в течение 7–10 дней после встречи
Дополнительно к фотосессии по желанию оплачивается:
— посещение любой дополнительной природной локации — €50
— кабриолет на съемку — €100
— платье/образ для ранчо — €35–45
— ковровая лавка — €100
— ранчо с лошадьми — €120
— макияж и причёска — от €120
Варианты фотосессии за доплату по запросу:
— съёмка продолжительностью 2,5 ч с дополнительной природной локацией + 700–900 снимков на выбор + 30 кадров с ретушью — €300
— съёмка продолжительностью 3,5 ч с дополнительной природной локацией + 900–1000 снимков на выбор + 40 кадров с ретушью — €350
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Каппадокии
Я живу в Каппадокии с 2016 года. У меня большой опыт организации фототуров для путешественников. Мы либо выезжаем на рассвете на полеты шаров, либо встречаем закаты в красивых долинах.
