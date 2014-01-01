Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!

Каппадокия

Каппадокия само по себе уникальное место — музей под открытым небом.

Сюда приезжают, чтобы увидеть неземные ландшафты со скальными скульптурами, созданными природой, посмотреть пещерные города и, конечно, встретить рассвет на воздушном шаре.

С нами вы сможете увидеть Каппадокию — «Страну прекрасных лошадей» не только с земли, но и поднявшись высоко в небо.
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции!
Об экскурсии
Невероятные красоты, которые откроются вашему взору, не оставят вас равнодушными. Удивительный ландшафт, десятки поднимающихся в небо шаров в лучах восходящего солнца и прекрасная картина пробуждения Каппадокии будут наверняка самым ярким впечатлением. Полет позволит вам насладиться долинами и увидеть места, недоступные для пешего посещения.
Полеты на шарах невероятно красивы как летом, в теплых лучах пробуждающегося солнца, так и зимой, когда склоны покрыты снегом с возвышающимися над ними каменными столбами причудливых форм и очертаний.
Ответы на часто задаваемые вопросы относительно полетов на шарах
Куда мы летим?
Мы ежедневно меняем место взлета в зависимости от скорости и направления ветра, таким образом мы можем показать вам самые очаровательные долины и холмы Каппадокии.
Что надеть?
Длинные брюки и футболки с длинными рукавами, желательно из натуральных тканей, подходящую удобную обувь. Иметь при себе теплую кофту/куртку, так как в начале холодно, потом становится теплее.
Как высоко мы поднимаемся?
Несмотря на то, что некоторое время мы будем летать очень низко и иногда собирать плоды с деревьев, мы всегда поднимаемся до 500 метров от земли. Когда ветер спокоен, мы поднимаемся выше 1000 метров.
Могут ли летать дети?
Дети не младше 6 лет могут летать.
Можно летать на воздушном шаре в любое время года?
Да, мы летаем 12 месяцев. Однако с октября по март будет больше отмен из-за погодных условий.
Когда отменяется полет?
Когда скорость ветра выше 10 км, во время сильного дождя или тумана. Вы получите полный возврат оплаты, если нам придется отменить ваш рейс.
Как далеко мы путешествуем?
Это может быть от 4 до 20 км, в зависимости от скорости ветра в день полета, иногда бывает даже 30 км.
Могут ли беременные женщины летать?
Нет. Если вы беременны или думаете, что вы можете быть беременны, вы не должны лететь из-за возможных жестких посадок.
Жесткое приземление?
Не часто, но иногда бывает и жесткое приземление. Обычно мы приземляемся очень спокойно, но если ветер усиливается при посадке, тогда может быть удар, и корзина может тащиться по посадочному полю, пока не остановится.
Когда мы начинаем?
Мы забираем вас из отеля примерно за 45 минут до восхода солнца и отвозим в наш офис для регистрации и завтрака.
Видим ли мы восход солнца с воздушного шара?
Мы обычно взлетаем с восходом солнца и летим во время золотого часа для фотосъемки. Иногда из-за погодных условий нам приходится взлетать позже.
Почему полеты организуются так рано?
Это самое хорошее время суток, когда ветер не очень большой, еще нет комаров и не слишком жарко.
Возвращение в отель?
Наши водители отвезут вас назад в гостиницу на машинах или на микроавтобусах.
Размер корзины?
Мы используем CameronTT корзины с различными размерами. У них есть 4 кабинки для пассажиров. Будет по 5-6 человек в каждой кабинке. Высота корзин 120 см.
Где сделаны наши воздушные шары?
Все шары сделаны в Англии в 2014 и 2015 годах.
🚩 Начало: Ресепшен отеля, в котором вы остановились
🏁 Место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • В стоимость полёта на воздушном шаре входит:
  • квалифицированный и профессиональный пилот (знающий Каппадокию)
  • трансфер из отеля Каппадокии
  • страхование с полным покрытием (до 1 миллиона евро)
  • стандартный полёт, 60 минут
  • торжественное вручение сертификатов
  • обратный трансфер
 Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Время проведения: Каждое утро в 04:00 – 05:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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