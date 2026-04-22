месте, на конном ранчо.

Лошадки были чистые, ухоженные, очень спокойные, хотя периодически и останавливались упрямо пожевать траву. Всю дорогу нас сопровождали 3 человека пешком - подгоняли лошадей, успокаивали их- мы чувствовали себя безопасно, что все под контролем опытных людей.

Сам маршрут просто фантастика! Не просто прогулка по тропинкам, а вы поднимаетесь то в гору по узким тропинкам между скал, то спускаетесь с горы, идете вдоль обрыва! Это было очень интересно и очень красиво! Маршрут проходил как нам сказали между долиной роз и красной долиной.

В середине маршрута была остановка в живописном месте на 20 мин возле монастыря. Там можно было выпить сок, купить мед, сделать фото. В конце маршрута гиды делают всем фото и видео на ваш телефон. Очень рекомендуем именно эту прогулку на закате:)