Это лёгкое и красивое приключение на закате.
Комфортный трансфер до фермы в Гёреме, спокойные лошади, чуткие инструкторы и лучшие виды — идеальный вариант провести атмосферный вечер!
Описание экскурсии
- Перед прогулкой инструктор объяснит правила безопасности и познакомит вас с лошадью.
- Затем от теории вы перейдёте к практике — отправитесь верхом по живописным окрестностям.
- Прогулка пройдёт в спокойном темпе под чутким наблюдением тренера.
- Вы проедете через Кылычлар, Кызыл Чукур, Гюллюдере и другие места.
- По пути насладитесь видами и сделаете кадры среди скал и ущелий.
- Финальный момент прогулки — встреча заката, когда долины окрашиваются в золотой и розовый цвета, создавая сказочную атмосферу.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер до места старта и обратно.
- Мы предоставим шлемы для безопасности.
- Участники должны быть старше 10 лет, весом не более 120 кг. Пожалуйста, сообщите нам свой вес и возраст перед бронированием.
- В летние месяцы трансфер из вашего отеля — 16:30–17:00.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фантастическая, захватывающая поездка на лошадях! Показали самые невероятные места, делали остановки, сопровождение и безопасность на высшем уровне. Подойдет новичкам без опыта, со всем помогают🙏🏼 Удалось сделать самые красивые фотографии! С отеля забрали вовремя, проблем никаких не возникло. Понравилось всё, 10/10.
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо Амина. Я очень рад что вам понравилось 😊
Это было великолепно! Организация отличная, внесли предоплату российской картой через сбп прямо в турции.
У нас не оказалось уже наличных для доплаты на месте но мы смогли оплатить иностранной картой на
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Я очень рад что вам понравилось 😊
Спасибо что выбрали нашу компанию 🙏🏻
О
Забронировали экскурсию день в день.
Ожидали просто прогулку на лошадях с красивыми видами. А получили потрясающие эмоции и марсианские пейзажи!
Не ожидала, что так впечатлит маршрут.
Спасибо!
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо что выбрали нашу компанию. Я очень рад что вам понравилось 😊
А
я не ожидала, что это будет настолько крутое путешествие. Захватывающие пейзажи, послушные и в то же время своевольные лошадки. узкие тропки между скал. со мной был ребенок 10 лет, в группе были и другие дети. На привале дети лазили по пещерам и пили сок.
все дети остались в восторге, не говоря уж о взрослых.
Джейхун
Ответ организатора:
Я очень очень рад что вам понравилось 😊
Спасибо за то что выбрали нашу компанию 🙏🏻
С
Замечательная прогулка, хорошая организация и потрясающие виды! 😍
