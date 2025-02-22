читать дальше уменьшить

советовал, экскурсии проходили на комфортабельных минивэнах с водителем и гидом Омером - прекрасным человеком! мы за два дня успели многое посмотреть - причудливые горы, каменные образования в виде грибов и дымоходов фей, монастыри, каньон, фантастические локации. Нам повезло с погодой - мы пролетели на воздушном заре над Кападокией! Гид подавал материал очень понятно и возил нас по самым красивым локациям! Также Фырат помог нам в затруднительной ситуации, показав свои ценные человеческие качества - отзывчивость и готовность пойти на встречу. Также Фырат помог с организацией интереснейшего тура по Стамбулу, который провела для нас прекрасная Бахар! Спасибо вам огромное, непременно воспользуемся ещё вашими услугами и будем рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Успехов вам и процветания, много новых клиентов!!