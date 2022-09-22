Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Удивительная Каппадокия
Мы отправимся на юг региона по отличным дорогам, любуясь в пути горами, озерами, колоритными селами и деревнями. Я поделюсь историей, традициями и особенностями ландшафта этой части Каппадокии. В основной программе экскурсии:
Озеро Нар — вы увидите живописное кратерное озеро, окруженное скалами. Я расскажу разные версии его образования и поделюсь связанными с ним легендами.
Долина Ихлара — огромное цветущее ущелье, не похожее на типичный пейзаж Каппадокии. Вы прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль реки Мелендез, наслаждаясь потрясающими видами на зеленые деревья и каменный каньон.
Монастырь Селиме — древняя обитель, вырубленная монахами в туфовой пещере. Мы заглянем в главную церковь и кельи монахов, на кухню и в конюшню с оригинальными стойлами для мулов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
По желанию мы можем заменить озеро Нар на подземный город Деринкую
Входные билеты в долину Ихлара оплачиваются дополнительно — 5 евро с человека
Прогулка по долине проходит в комфортном темпе и не требует специальной подготовки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Firat — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели 695 экскурсий для 1038 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.