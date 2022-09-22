Другая Каппадокия: зеленый маршрут

Цветущая долина Ихлара, пещерный монастырь Селиме и озеро Нар на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю проехать по живописному зеленому маршруту, охватывающему достопримечательности Южной Каппадокии! Вы очаруетесь кратерным озером Нар и посетите древний пещерный монастырь Селиме.

А в долине Ихлара погуляете по деревянным тропинкам вдоль реки, наслаждаясь окружающими скалами и каньонами.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
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Описание

Что вас ожидает

Удивительная Каппадокия

Мы отправимся на юг региона по отличным дорогам, любуясь в пути горами, озерами, колоритными селами и деревнями. Я поделюсь историей, традициями и особенностями ландшафта этой части Каппадокии. В основной программе экскурсии:

  • Озеро Нар — вы увидите живописное кратерное озеро, окруженное скалами. Я расскажу разные версии его образования и поделюсь связанными с ним легендами.
  • Долина Ихлара — огромное цветущее ущелье, не похожее на типичный пейзаж Каппадокии. Вы прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль реки Мелендез, наслаждаясь потрясающими видами на зеленые деревья и каменный каньон.
  • Монастырь Селиме — древняя обитель, вырубленная монахами в туфовой пещере. Мы заглянем в главную церковь и кельи монахов, на кухню и в конюшню с оригинальными стойлами для мулов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • По желанию мы можем заменить озеро Нар на подземный город Деринкую
  • Входные билеты в долину Ихлара оплачиваются дополнительно — 5 евро с человека
  • Прогулка по долине проходит в комфортном темпе и не требует специальной подготовки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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