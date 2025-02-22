Приглашаем на уникальную индивидуальную экскурсию по зеленому маршруту Каппадокии, где вас ждут не только знаменитые пейзажи региона, но и удивительные достопримечательности, скрытые от глаз большинства туристов.
Вас ожидает встреча с живописным
Вас ожидает встреча с живописным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на кратерное озеро Нар
- 🏞 Прогулка по деревянным тропинкам в долине Ихлара
- 🏰 Посещение древнего пещерного монастыря Селиме
- 📜 Узнаете интересные легенды и истории
- 👨🏫 Профессиональный гид с глубокими знаниями
Что можно увидеть
- Озеро Нар
- Долина Ихлара
- Монастырь Селиме
Описание экскурсии
Удивительная Каппадокия
Мы отправимся на юг региона по отличным дорогам, любуясь в пути горами, озерами, колоритными селами и деревнями. Я поделюсь историей, традициями и особенностями ландшафта этой части Каппадокии. В основной программе экскурсии:
- Озеро Нар — вы увидите живописное кратерное озеро, окруженное скалами. Я расскажу разные версии его образования и поделюсь связанными с ним легендами.
- Долина Ихлара — огромное цветущее ущелье, не похожее на типичный пейзаж Каппадокии. Вы прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль реки Мелендез, наслаждаясь потрясающими видами на зеленые деревья и каменный каньон.
- Монастырь Селиме — древняя обитель, вырубленная монахами в туфовой пещере. Мы заглянем в главную церковь и кельи монахов, на кухню и в конюшню с оригинальными стойлами для мулов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
- По желанию мы можем заменить озеро Нар на подземный город Деринкую
- Входные билеты в долину Ихлара и монастырь Селиме оплачиваются дополнительно — 15 евро с человека
- Прогулка по долине проходит в комфортном темпе и не требует специальной подготовки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на всю жизнь! Фырат заранее предоставил нам всю подробную информацию, много
+2
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Отлично провели время с нашим гидом Али и водителем Угре. Все было организовано отлично, ребята нас вовремя встретили, помогали нашим родителям и очень внимательно относились, чтобы нам было комфортно. Очень
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И
Очень все понравилось! Нам пришлось изменить маршрут в связи с нашим вечерним вылетом в Стамбул. Гид нам в этом помог профессионально. Учел все наши пожелания. Очень впечатлил подземный город. Но там есть нюанс--есть очень низкие и узкие коридоры. Кому тяжело наклоняться (90 градусов) и кто имеет большой объем тела не рекомендую спускать в нижние этажи.
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Т
Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед, безумно красивые места. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Два дня провели с ним. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
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Ю
Со мной был чудесный гид Мустафа) профессиональный гид и тонко чувствующий человек! А еще отличный фотограф) Были учтены все мои пожелания, которых было не мало)
Заказывала у ребят трансфер и конную прогулку. Всем осталась очень довольна!
Заказывала у ребят трансфер и конную прогулку. Всем осталась очень довольна!
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О
Прекрасный гид, великолепно знает материал, хорошо знает русский язык, очень рекомендуем!
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