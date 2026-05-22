Что вас ожидает

Мы осмотрим высеченные в скалах церкви с простыми крестовыми планами, столпообразные храмы, трапезные с росписями и часовни для частной молитвы, а также жилые помещения монастырского комплекса.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид Марина Шахин — выпускница философского факультета.

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — €20 за чел. Билет для гида покупать не нужно. По желанию оплачивается вход в Тёмную церковь — €6 за чел.

Дети до 8 лет проходят бесплатно при предъявлении загранпаспорта.

В музее неудобно передвигаться с коляской, т. к. дорожки выложены каменной брусчаткой. Также экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках.