Приглашаем вас за скальными фасадами древних церквей увидеть целостную систему раннего христианства Каппадокии.
Вы разберётесь в логике фресок 10–11 веков, поймёте, как читались их сюжеты, узнаете, как был устроен монашеский быт.
Красивый археологический парк раскроется как захватывающая история о вере, страхе, надежде и интеллектуальной жизни Средневековья.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы осмотрим высеченные в скалах церкви с простыми крестовыми планами, столпообразные храмы, трапезные с росписями и часовни для частной молитвы, а также жилые помещения монастырского комплекса.
- Вы исследуете настенные росписи 10–11 веков и разберётесь в их сюжетах и символике. Правила музея запрещают экскурсионный рассказ внутри, поэтому гид заранее покажет схемы и изображения, чтобы вы «читали» росписи уже молча — осмысленно, а не наугад.
- Узнаете о первых великомучениках и о трёх каппадокийских отцах, которые сыграли важнейшую роль в истории церкви.
- Выясните, как монахи выживали в полупустынном регионе, сколько работали, как распределяли время между молитвой и физическим трудом.
- Увидите одну из ключевых церквей Европы. Без пояснений она выглядит скромно, но именно в её росписи и композиции скрыты важные для истории христианского искусства решения.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид Марина Шахин — выпускница философского факультета.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — €20 за чел. Билет для гида покупать не нужно. По желанию оплачивается вход в Тёмную церковь — €6 за чел.
Дети до 8 лет проходят бесплатно при предъявлении загранпаспорта.
В музее неудобно передвигаться с коляской, т. к. дорожки выложены каменной брусчаткой. Также экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5225 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
