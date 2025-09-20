Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€321 за всё до 14 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€86 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276
€344 за всё до 12 чел.
- ССветлана20 сентября 2025Поездка прошла восхитительно - под нас делали корректировки по нашему желанию, где-то больше времени проводили, где-то меньше, посмотрели все и даже больше!
- ООльга5 июня 2025Спасибо за чудесную экскурсию по Каппадокии!!! Мы в восторге, дети очень полюбили нашего гида Мустафу, он много шутит, заботливый, интересный,
- ММаксим14 мая 2025Отличная экскурсия, замечательный гид. Шикарные виды и локации. Отдельное спасибо за фотолокации.
- ИИгорь9 мая 2025Али превосходный гид.
Очень знающий, внимательный, тактичный.
Мы получили огромное удовольствие.
За наш краткий визит, мы прочувствовали историю и культуры этого прекрасного региона.
- RRegina7 мая 2025Все отлично, все понравилось. Гид хорошо все рассказал, доступно, интересно
- NNadezhda23 апреля 2025Это была первая экскурсия в Каппадокии у меня. Информации было очень много и она носила больше исторический характер. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Здесь каждый для себя должен понять, что он хочет узнать. Места очень красивые!
- ССергей22 января 2025Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на
- EEkaterina4 ноября 2024Спасибо Мустафе за грамотно организованную экскурсию с учетом пожеланий всей нашей компании: и взрослые, и дети остались очень довольны. С
- ЯЯна26 октября 2024Сегодня были на этой экскурсии с гидом Мустафой. Очень довольны выбором именно данного маршрута по совету Фирата: совместили в один
- ННаиля3 октября 2024Очень понравилось в каком формате прошла наша экскурсия. Внимательный и грамотный гид.
- ННаталья4 сентября 2024Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.
- ЕЕкатерина24 июля 2024Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.
- ИИрина7 июля 2024Заказывали экскурсию «Все краски Каппадокии». Проводил экскурсию профессиональный гид Халил. Очень интересно рассказал о местности и о Турции в целом. Тактичный, вежливый, пунктуальный. Большое спасибо, мы остались довольны, получили много ценной информации и положительных эмоций!! ⭐️👍👍👍
- ЮЮра1 июля 2024Все прошло хорошо 👌
- ККатя30 июня 2024Всё было супер: от общения с Фиратом, до экскурсии с Мустафой. Мустафа просто супер гид: тактичный, внимательный, интересно рассказывает, всё поясняет, заботится о вас. Однозначно рекомендую!
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ССветлана13 мая 2024Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
- ЮЮлия8 мая 2024Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.
- ННадежда6 мая 2024Отличный гид Мустафа!
Доброжелательность, исполнение всех наших пожеланий, оперативное решение вопросов!
Прекрасное впечатление и память навсегда!
- ЮЮлия6 мая 2024Здравствуйте, были 30 апреля 2024 года на экскурсии Всё краски Каппадокии. Гид Омер бей прекрасный рассказчик, который все 6 часов
