С Светлана Все краски Каппадокии Поездка прошла восхитительно - под нас делали корректировки по нашему желанию, где-то больше времени проводили, где-то меньше, посмотрели все и даже больше!

О Ольга Все краски Каппадокии читать дальше он сделал наш день!!! Очень положительный, с доброй энергетикой🔥Побольше бы таких чутких, добрых, честных людей😊❤️ сама экскурсия не напряжная, много остановок, красивых локаций, потрясающих видов… всё очень грамотно, ненавязчиво, продуманно, впечатлило всё!!! Отзыв пишу не потому что попросили, а потому что реально понравилось🥳 Спасибо за чудесную экскурсию по Каппадокии!!! Мы в восторге, дети очень полюбили нашего гида Мустафу, он много шутит, заботливый, интересный,

М Максим Все краски Каппадокии Отличная экскурсия, замечательный гид. Шикарные виды и локации. Отдельное спасибо за фотолокации.

И Игорь Все краски Каппадокии Али превосходный гид.

Очень знающий, внимательный, тактичный.

Мы получили огромное удовольствие.

За наш краткий визит, мы прочувствовали историю и культуры этого прекрасного региона.

R Regina Все краски Каппадокии Все отлично, все понравилось. Гид хорошо все рассказал, доступно, интересно

N Nadezhda Все краски Каппадокии Это была первая экскурсия в Каппадокии у меня. Информации было очень много и она носила больше исторический характер. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Здесь каждый для себя должен понять, что он хочет узнать. Места очень красивые!

С Сергей Все краски Каппадокии читать дальше всю жизнь! Фырат заранее предоставил нам всю подробную информацию, много советовал, экскурсии проходили на комфортабельных минивэнах с водителем и гидом Омером - прекрасным человеком! мы за два дня успели многое посмотреть - причудливые горы, каменные образования в виде грибов и дымоходов фей, монастыри, каньон, фантастические локации. Нам повезло с погодой - мы пролетели на воздушном заре над Кападокией! Гид подавал материал очень понятно и возил нас по самым красивым локациям! Также Фырат помог нам в затруднительной ситуации, показав свои ценные человеческие качества - отзывчивость и готовность пойти на встречу. Также Фырат помог с организацией интереснейшего тура по Стамбулу, который провела для нас прекрасная Бахар! Спасибо вам огромное, непременно воспользуемся ещё вашими услугами и будем рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Успехов вам и процветания, много новых клиентов!! Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на

E Ekaterina Все краски Каппадокии читать дальше интересным рассказом, колоритными локациями и правильно организованной паузой на обед день пролетел незаметно. На все наши вопросы гид отвечал море не но со знанием истории и культуры своей страны. Однозначно рекомендую Мустафу! Спасибо Мустафе за грамотно организованную экскурсию с учетом пожеланий всей нашей компании: и взрослые, и дети остались очень довольны. С

Я Яна Все краски Каппадокии читать дальше день все самые яркие места красного и зелёного маршрутов. Мустафа отличный рассказчик, все комфортно, весело и непринуждённо. Большое спасибо всей вашей команде Сегодня были на этой экскурсии с гидом Мустафой. Очень довольны выбором именно данного маршрута по совету Фирата: совместили в один

Н Наиля Все краски Каппадокии Очень понравилось в каком формате прошла наша экскурсия. Внимательный и грамотный гид.

Н Наталья Все краски Каппадокии Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.

Е Екатерина Все краски Каппадокии Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.

И Ирина Все краски Каппадокии Заказывали экскурсию «Все краски Каппадокии». Проводил экскурсию профессиональный гид Халил. Очень интересно рассказал о местности и о Турции в целом. Тактичный, вежливый, пунктуальный. Большое спасибо, мы остались довольны, получили много ценной информации и положительных эмоций!! ⭐️👍👍👍

Ю Юра Все краски Каппадокии Все прошло хорошо 👌

К Катя Все краски Каппадокии Всё было супер: от общения с Фиратом, до экскурсии с Мустафой. Мустафа просто супер гид: тактичный, внимательный, интересно рассказывает, всё поясняет, заботится о вас. Однозначно рекомендую!

И Ирина Все краски Каппадокии читать дальше опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!) Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень

С Светлана Все краски Каппадокии Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.

Ю Юлия Все краски Каппадокии Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.

Н Надежда Все краски Каппадокии Отличный гид Мустафа!

Доброжелательность, исполнение всех наших пожеланий, оперативное решение вопросов!

Прекрасное впечатление и память навсегда!