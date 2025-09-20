Мои заказы

Тёмная церковь – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Тёмная церковь» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Все краски Каппадокии
На машине
6.5 часов
171 отзыв
Индивидуальная
до 14 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€321 за всё до 14 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
На машине
7 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€86 за человека
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
-
20%
74 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276€344 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 сентября 2025
    Все краски Каппадокии
    Поездка прошла восхитительно - под нас делали корректировки по нашему желанию, где-то больше времени проводили, где-то меньше, посмотрели все и даже больше!
  • О
    Ольга
    5 июня 2025
    Все краски Каппадокии
    Спасибо за чудесную экскурсию по Каппадокии!!! Мы в восторге, дети очень полюбили нашего гида Мустафу, он много шутит, заботливый, интересный,
    читать дальше

    он сделал наш день!!! Очень положительный, с доброй энергетикой🔥Побольше бы таких чутких, добрых, честных людей😊❤️ сама экскурсия не напряжная, много остановок, красивых локаций, потрясающих видов… всё очень грамотно, ненавязчиво, продуманно, впечатлило всё!!! Отзыв пишу не потому что попросили, а потому что реально понравилось🥳

  • М
    Максим
    14 мая 2025
    Все краски Каппадокии
    Отличная экскурсия, замечательный гид. Шикарные виды и локации. Отдельное спасибо за фотолокации.
  • И
    Игорь
    9 мая 2025
    Все краски Каппадокии
    Али превосходный гид.
    Очень знающий, внимательный, тактичный.
    Мы получили огромное удовольствие.
    За наш краткий визит, мы прочувствовали историю и культуры этого прекрасного региона.
  • R
    Regina
    7 мая 2025
    Все краски Каппадокии
    Все отлично, все понравилось. Гид хорошо все рассказал, доступно, интересно
  • N
    Nadezhda
    23 апреля 2025
    Все краски Каппадокии
    Это была первая экскурсия в Каппадокии у меня. Информации было очень много и она носила больше исторический характер. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Здесь каждый для себя должен понять, что он хочет узнать. Места очень красивые!
  • С
    Сергей
    22 января 2025
    Все краски Каппадокии
    Выражаем огромную благодарность Фырату за организацию и проведение экскурсий по удивительной, прекрасной, сказочной Каппадокии, которая останется в наших сердцах на
    читать дальше

    всю жизнь! Фырат заранее предоставил нам всю подробную информацию, много советовал, экскурсии проходили на комфортабельных минивэнах с водителем и гидом Омером - прекрасным человеком! мы за два дня успели многое посмотреть - причудливые горы, каменные образования в виде грибов и дымоходов фей, монастыри, каньон, фантастические локации. Нам повезло с погодой - мы пролетели на воздушном заре над Кападокией! Гид подавал материал очень понятно и возил нас по самым красивым локациям! Также Фырат помог нам в затруднительной ситуации, показав свои ценные человеческие качества - отзывчивость и готовность пойти на встречу. Также Фырат помог с организацией интереснейшего тура по Стамбулу, который провела для нас прекрасная Бахар! Спасибо вам огромное, непременно воспользуемся ещё вашими услугами и будем рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Успехов вам и процветания, много новых клиентов!!

  • E
    Ekaterina
    4 ноября 2024
    Все краски Каппадокии
    Спасибо Мустафе за грамотно организованную экскурсию с учетом пожеланий всей нашей компании: и взрослые, и дети остались очень довольны. С
    читать дальше

    интересным рассказом, колоритными локациями и правильно организованной паузой на обед день пролетел незаметно. На все наши вопросы гид отвечал море не но со знанием истории и культуры своей страны. Однозначно рекомендую Мустафу!

  • Я
    Яна
    26 октября 2024
    Все краски Каппадокии
    Сегодня были на этой экскурсии с гидом Мустафой. Очень довольны выбором именно данного маршрута по совету Фирата: совместили в один
    читать дальше

    день все самые яркие места красного и зелёного маршрутов. Мустафа отличный рассказчик, все комфортно, весело и непринуждённо. Большое спасибо всей вашей команде

    Сегодня были на этой экскурсии с гидом Мустафой. Очень довольны выбором именно данного маршрута по совету Фирата: совместили в один день все самые яркие места красного и зелёного маршрутов. Мустафа отличный рассказчик, все комфортно, весело и непринуждённо. Большое спасибо всей вашей команде
  • Н
    Наиля
    3 октября 2024
    Все краски Каппадокии
    Очень понравилось в каком формате прошла наша экскурсия. Внимательный и грамотный гид.
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Все краски Каппадокии
    Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Все краски Каппадокии
    Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.
  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Все краски Каппадокии
    Заказывали экскурсию «Все краски Каппадокии». Проводил экскурсию профессиональный гид Халил. Очень интересно рассказал о местности и о Турции в целом. Тактичный, вежливый, пунктуальный. Большое спасибо, мы остались довольны, получили много ценной информации и положительных эмоций!! ⭐️👍👍👍
  • Ю
    Юра
    1 июля 2024
    Все краски Каппадокии
    Все прошло хорошо 👌
  • К
    Катя
    30 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Всё было супер: от общения с Фиратом, до экскурсии с Мустафой. Мустафа просто супер гид: тактичный, внимательный, интересно рассказывает, всё поясняет, заботится о вас. Однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
    читать дальше

    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Отличный гид Мустафа!
    Доброжелательность, исполнение всех наших пожеланий, оперативное решение вопросов!
    Прекрасное впечатление и память навсегда!
    Отличный гид Мустафа!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Здравствуйте, были 30 апреля 2024 года на экскурсии Всё краски Каппадокии. Гид Омер бей прекрасный рассказчик, который все 6 часов
    читать дальше

    рассказывал не только про историю региона Каппадокия, но и в целом про жизнь и историю Турции. Отвечал на все многочисленные вопросы, индивидуально под нас подстраивал маршрут. Экскурсия легко прошла для всех возрастов группы, хороший трансфер и профессиональный водитель. Все остались очень довольны, в следующий приезд все экскурсии буду брать только у них. Так же компания предоставляет трансфер из аэропорта в отель и обратно. Точно подобрали время выезда из отеля, что не пришлось сидеть лишнее время в маленьком аэропорту Невшехира. Спасибо большое за прекрасные эмоции.

    Здравствуйте, были 30 апреля 2024 года на экскурсии Всё краски Каппадокии. Гид Омер бей прекрасный рассказчик, который все 6 часов рассказывал не только про историю региона Каппадокия, но и в целом про жизнь и историю Турции. Отвечал на все многочисленные вопросы, индивидуально под нас подстраивал маршрут. Экскурсия легко прошла для всех возрастов группы, хороший трансфер и профессиональный водитель. Все остались очень довольны, в следующий приезд все экскурсии буду брать только у них. Так же компания предоставляет трансфер из аэропорта в отель и обратно. Точно подобрали время выезда из отеля, что не пришлось сидеть лишнее время в маленьком аэропорту Невшехира. Спасибо большое за прекрасные эмоции.

