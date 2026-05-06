Откройте для себя природные чудеса и богатое культурное наследие Каппадокии! Инопланетные пейзажи, на которые невозможно не смотреть с восхищением, величественные скальные церкви и атмосфера древних цивилизаций… Мы побываем в легендарном Гёреме, греческой деревне, городе мастеров и малоизвестных уголках — от тайных троп до лучших смотровых площадок.

Ваш гид в Каппадокии

Описание экскурсии

10:00–10:20 — панорама Гёреме

Начнём с умопомрачительного вида на долины — словно окажемся на другой планете. Я расскажу, как образовались волшебные дымоходы и почему этот регион считается уникальным.

10:30–12:00 — Открытый музей Гёреме

Вы исследуете высеченные в скалах монастыри и церкви 9–11 веков с уникальными фресками. Услышите истории первых христиан, которые создавали здесь свою духовную столицу.

12:15–13:00 — Долина монахов

Легендарные триголовые каменные грибы — символ Каппадокии. Прогуляемся среди фантастических вулканических башен и заглянем в кельи, где когда-то жили монахи.

13:15–14:00 — деревня Чавушин

Старинная греческая деревня со скальными домами. Я покажу заброшенный город, церковь Святого Иоанна Крестителя и лучшие фотолокации, поделюсь легендами и преданиями.

14:15–15:15 — обед в Аваносе (по желанию)

15:15–16:15 — прогулка по Аваносу

Город гончаров на берегу реки Кызылырмак. Вы увидите традиционное гончарное ремесло и по желанию купите изделия ручной работы.

16:30–17:10 — долина Деврент

Место, где собраны камни в форме животных — верблюдов, птиц, драконов. Путешественники любят долину за её магическую атмосферу и возможность дать волю фантазии.

18:00–18:30 — возвращение в ваш отель

Организационные детали