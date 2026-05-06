Тысячелетние фрески, каменные грибы и дома, высеченные в скалах
Откройте для себя природные чудеса и богатое культурное наследие Каппадокии! Инопланетные пейзажи, на которые невозможно не смотреть с восхищением, величественные скальные церкви и атмосфера древних цивилизаций… Мы побываем в легендарном Гёреме, греческой деревне, городе мастеров и малоизвестных уголках — от тайных троп до лучших смотровых площадок.
Начнём с умопомрачительного вида на долины — словно окажемся на другой планете. Я расскажу, как образовались волшебные дымоходы и почему этот регион считается уникальным.
10:30–12:00 — Открытый музей Гёреме
Вы исследуете высеченные в скалах монастыри и церкви 9–11 веков с уникальными фресками. Услышите истории первых христиан, которые создавали здесь свою духовную столицу.
12:15–13:00 — Долина монахов
Легендарные триголовые каменные грибы — символ Каппадокии. Прогуляемся среди фантастических вулканических башен и заглянем в кельи, где когда-то жили монахи.
13:15–14:00 — деревня Чавушин
Старинная греческая деревня со скальными домами. Я покажу заброшенный город, церковь Святого Иоанна Крестителя и лучшие фотолокации, поделюсь легендами и преданиями.
14:15–15:15 — обед в Аваносе (по желанию)
15:15–16:15 — прогулка по Аваносу
Город гончаров на берегу реки Кызылырмак. Вы увидите традиционное гончарное ремесло и по желанию купите изделия ручной работы.
16:30–17:10 — долина Деврент
Место, где собраны камни в форме животных — верблюдов, птиц, драконов. Путешественники любят долину за её магическую атмосферу и возможность дать волю фантазии.
18:00–18:30 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
Едем на Mercedes Sprinter, детские кресла по запросу. В салоне есть холодильник с прохладной водой
Дополнительные расходы: Открытый музей Гёреме — €20 за чел., Долина монахов — €12 за чел., обед — по меню
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 14. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — ваш гид в Каппадокии
С 2017 года я живу в волшебной Каппадокии. Я — лицензированный профессиональный гид, организую авторские экскурсии по самым красивым и уникальным уголкам этого региона.
Познакомлю вас с богатой историей Каппадокии, её древними традициями, местной кухней и культурой людей, которые здесь живут. Приглашаю вас открыть настоящую Каппадокию вместе со мной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Недавно мы посетили экскурсию Великолепная Каппадокия, и хочу поделиться своими впечатлениями. У нас была индивидуальная экскурсия, нас забрали из гостиницы на комфортабельном автомобиле. Прежде всего, хочу отметить профессионализм гида Халила. Халил читать дальшеуменьшить
прекрасно построил маршрут по нашим предпочтениям. Его рассказ был увлекательным и информативным. Он смог оживить историю и сделать её доступной даже для тех, кто не очень хорошо знаком с темой. Мы посетили долину голубей, крепость Учхисар, побывали в действующем пещерном доме, побывали в месте рождения святой Нино, пещерный город Деринкую и другие локации. Мы насладились прекрасными видами Каппадокии Экскурсия оставила у нас массу положительных эмоций и новых знаний. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем. Это отличная возможность узнать больше и провести время с пользой.
Анна
Знакомство с великолепной Каппадокией прошло отлично. Нам нужен был индивидуальный подход. Халил и его команда очень внимательные и душевные люди. Нас забрали из гостиницы, выслушали пожелания, нашли подход, интересно рассказали, читать дальшеуменьшить
показали как популярные, так и очень уникальные места, пофотографировали, дали время насладиться видами, накормили и отвезли в аэропорт. Халил прекрасно перестроил маршрут под наш запрос. Хочу сказать, что нам было очень интересно пообщаться шире, чем только по экскурси. Отличная команда, профессиональный гид, благодарны, искренне рекомендуем!
Ольга
Халил, хотим от всей нашей группы (нас было 14 человек) сказать вам огромное спасибо за невероятную экскурсию по Каппадокии! Для нас это был один из самых ярких и запоминающихся дней читать дальшеуменьшить
всего путешествия.
Организовать экскурсию для такой большой компании — задача непростая, но у вас всё было продумано идеально. Комфортный транспорт, хорошая организация, всё проходило спокойно, без спешки и очень дружелюбно. С самого начала вы создали такую атмосферу, будто мы путешествуем с хорошим другом, а не просто с гидом.
Отдельно хотим отметить ваши рассказы. Было очень интересно слушать историю Каппадокии, легенды, интересные факты о местах, которые мы посещали. Благодаря вам эти места стали для нас не просто красивыми локациями, а местами с настоящей историей и душой.
Нам очень понравилось, что вы учитывали пожелания всей группы, давали достаточно времени для фотографий, прогулок и просто чтобы насладиться потрясающими видами. А виды в Каппадокии действительно невероятные!
Также спасибо за отличный обед и за ваши рекомендации — всё было очень вкусно и атмосферно.
Мы все остались в полном восторге от этой экскурсии и от вашего профессионализма. Вы не только отличный гид, но и очень приятный и открытый человек.
Будем с радостью рекомендовать вас всем нашим друзьям и знакомым, кто планирует поездку в Каппадокию. Если снова приедем сюда, обязательно поедем на экскурсию именно с вами!
Ещё раз огромное спасибо от всей нашей компании за этот прекрасный день!
Халил
Ответ организатора:
Дорогие друзья, большое спасибо за такой тёплый отзыв! Мне было очень приятно провести этот день вместе с вами. Рад, что экскурсия по Каппадокии оставила у вас такие яркие впечатления. Буду рад увидеть вас снова!
С уважением, Халил. 😊
Александра
Мы долго выбирали экскурсию по Каппадокии и остановились именно на этой — и это было лучшим решением! Для нас было очень важно, чтобы в программе был Музей под открытым небом читать дальшеуменьшить
в Гёреме, потому что, честно говоря, побывать в Каппадокии и не увидеть это место — просто настоящее преступление.
Экскурсия превзошла все ожидания. Наш гид рассказывал очень интересно, живо и с большим знанием истории. Мы не просто посмотрели красивые места, а действительно почувствовали атмосферу Каппадокии, узнали много удивительных фактов о древних церквях, фресках и жизни людей в этих скальных монастырях.
Всё было организовано очень комфортно: маршрут продуман, время распределено идеально, мы успели насладиться каждым местом без спешки. Видно, что гид любит своё дело и умеет передать эту любовь гостям.
Огромное спасибо за этот прекрасный день и незабываемую экскурсию! И отдельная благодарность Халилу за интереснейший рассказ и отличную атмосферу, а также нашему водителю Эсеру за комфортную и безопасную поездку. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем друзьям!
Халил
Ответ организатора:
Дорогие друзья, большое спасибо за такой тёплый отзыв! Мне очень приятно, что экскурсия оправдала ваши ожидания и вам особенно понравился читать дальшеуменьшить
Музей под открытым небом в Гёреме. Для меня большая радость делиться историей и атмосферой Каппадокии с такими внимательными гостями.
Спасибо за добрые слова и за то, что отметили нашу работу. Будем очень рады снова увидеть вас в Каппадокии!