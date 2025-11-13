Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
На машине
7 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€86 за человека
По следам каппадокийских святых
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам каппадокийских святых
Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
-
20%
74 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276€344 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 ноября 2025
    По следам каппадокийских святых
    Прекрасный гид с отличной исторической базой по раннему христианству. Получили большое удовольствие от экскурсии, всем рекомендую 👍

Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в декабре 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 58 до 276 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
