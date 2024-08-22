Свежий воздух, приятная компания и красивые ландшафты Каппадокии — это невероятный микс! Только представьте, перед вами вкусные закуски, доносится запах шашлыка, который жарят неподалёку специально для вас, фоном играет национальная турецкая музыка. И вы — в моменте полной гармонии и счастья.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля и привезём в удалённую долину Каппадокии, где ничто не помешает вам насладиться вечером и пикником. Вы окажетесь за накрытым столом в комфортном специально обустроенном месте.

В меню:

Xолодные закуски 5 видов и салат

Котлеты, люля-кебабы и курица

Безалкогольные напитки и безлимитное количество чая и кофе

В течение всего вечера вас будет обслуживать персональный официант. На случай если станет прохладно, мы приготовили уютные шали.

Организационные детали