Свежий воздух, приятная компания и красивые ландшафты Каппадокии — это невероятный микс! Только представьте, перед вами вкусные закуски, доносится запах шашлыка, который жарят неподалёку специально для вас, фоном играет национальная турецкая музыка. И вы — в моменте полной гармонии и счастья.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля и привезём в удалённую долину Каппадокии, где ничто не помешает вам насладиться вечером и пикником. Вы окажетесь за накрытым столом в комфортном специально обустроенном месте.
В меню:
- Xолодные закуски 5 видов и салат
- Котлеты, люля-кебабы и курица
- Безалкогольные напитки и безлимитное количество чая и кофе
В течение всего вечера вас будет обслуживать персональный официант. На случай если станет прохладно, мы приготовили уютные шали.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле, еда и безалкогольные напитки
- По запросу мы можем организовать для вас профессиональную фотосессию и съёмку с дрона. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 11 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство, расположенное в самом сердце Каппадокии. Работая официально и со всеми лицензиями, мы гарантируем порядочность и хороший сервис. Наши гиды — опытные и весёлые. Водители — профессиональные и ответственные. С нетерпением ждём вас!Задать вопрос
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