Пикник в долине Каппадокии на закате

Тот самый атмосферный вечер, который запомнится надолго
Свежий воздух, приятная компания и красивые ландшафты Каппадокии — это невероятный микс! Только представьте, перед вами вкусные закуски, доносится запах шашлыка, который жарят неподалёку специально для вас, фоном играет национальная турецкая музыка. И вы — в моменте полной гармонии и счастья.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Пикник в долине Каппадокии на закате
Пикник в долине Каппадокии на закате
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля и привезём в удалённую долину Каппадокии, где ничто не помешает вам насладиться вечером и пикником. Вы окажетесь за накрытым столом в комфортном специально обустроенном месте.

В меню:

  • Xолодные закуски 5 видов и салат
  • Котлеты, люля-кебабы и курица
  • Безалкогольные напитки и безлимитное количество чая и кофе

В течение всего вечера вас будет обслуживать персональный официант. На случай если станет прохладно, мы приготовили уютные шали.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле, еда и безалкогольные напитки
  • По запросу мы можем организовать для вас профессиональную фотосессию и съёмку с дрона. Цену и детали уточняйте в личном сообщении

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеВечерниеЛетниеВыездныеНа выходныеГастрономическиеРомантическиеСкидкиНескучные экскурсии

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