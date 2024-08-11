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шары мы не увидим, полеты шаров в этот день будут отменены, но нас это устраивало, на шаре мы полетали в предыдущее утро (это отдельные впечатления!). По организации всё четко. Вовремя заехали за нами, на джипе провезли по четырем локациям с красивыми видами. Ну и в конце (как у них заведено) угостили шампанским. Мурат всегда был на связи, на все вопросы и уточнения отвечал быстро. Мы довольны. Спасибо!!!