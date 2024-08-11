3 часа
Индивидуальная
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
скидка
15%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
405€264 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил11 августа 2024В целом прогулка понравилась. Но маршрут несколько не соответствует описанию. Заезжали только в долину Мечей. Долиной Любви любовались издалека. Розовую долину и деревню Чавушин не заметили.
- ВВячеслав2 июля 2024Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще до оформления экскурсии), что
- РРоман10 июня 2024Нас довезли из отеля в ранчо. Там посадили на лошадок. Но моя была очень капризная, либо ей что-то мешало. В
- ЮЮлия15 мая 2024Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео.
- ААнна8 марта 2024Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Поселение Чавушин»
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