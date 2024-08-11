Поселение Чавушин – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Поселение Чавушин» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конные прогулки
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
На машине
Джиппинг
скидка
15%
3 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Вечернее очарование Каппадокии
На машине
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
405264 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    11 августа 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    В целом прогулка понравилась. Но маршрут несколько не соответствует описанию. Заезжали только в долину Мечей. Долиной Любви любовались издалека. Розовую долину и деревню Чавушин не заметили.
  • В
    Вячеслав
    2 июля 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще до оформления экскурсии), что
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    шары мы не увидим, полеты шаров в этот день будут отменены, но нас это устраивало, на шаре мы полетали в предыдущее утро (это отдельные впечатления!). По организации всё четко. Вовремя заехали за нами, на джипе провезли по четырем локациям с красивыми видами. Ну и в конце (как у них заведено) угостили шампанским. Мурат всегда был на связи, на все вопросы и уточнения отвечал быстро. Мы довольны. Спасибо!!!

    Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще
  • Р
    Роман
    10 июня 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Нас довезли из отеля в ранчо. Там посадили на лошадок. Но моя была очень капризная, либо ей что-то мешало. В
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    общем двигалась она очень медленно, приходилось догонять, а седло было жутко неудобное. Тем не менее, гереме красивый в летнее время и это сгладило впечатления. Самого инструктора не было слышно во первых из-за того что он был далеко, во вторых потому что турецкий английский это не тот, что вы учили в школе)

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео.
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    Водитель возит по интересным красивым местам и профессионально фотографирует и подсказывает, как сделать классные кадры! Увидите места, куда сложно добраться пешком, прокатитесь с ветерком и получите классные впечатления и фотки, рекомендую! Организатор также очень внимательный и всегда на связи, что очень приятно и важно!

    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу
  • А
    Анна
    8 марта 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Поселение Чавушин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка по долинам Каппадокии
  2. Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
  3. Вечернее очарование Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в сентябре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Поселение Чавушин" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 264 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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