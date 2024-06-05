1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ККсения22 мая 2024Спасибо гиду Догану. Мы были после утреннего полета на шарах, поэтому скорректировали маршрут по пожеланиям. Хотелось и лайтовости и получить
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Монастыри Гёреме»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Монастыри Гёреме" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 489 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Монастыри Гёреме», 566 ⭐ отзывов, цены от €75. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август