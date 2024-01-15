По северной Каппадокии - с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Каппадокии

Увидеть фантастические пейзажи долин и услышать истории скальных городов

Эта экскурсия поможет увидеть другую сторону Каппадокии помимо взмывающих в небо воздушных шаров (их в программе не будет!). Я устрою для вас погружение в древнюю историю, быт и нравы первых местных жителей.

Вы увидите как неизвестные большинству места, так и классические достопримечательности региона и почувствуете дух древней Каппадокии.
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
По северной Каппадокии - с местным гидом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Город-крепость Учхисар: погрузимся в историю Хеттской цивилизации и полюбуемся пейзажами Каппадокии.
  • 5-этажный сказочный дымоход: побываем в доме и пещере, где некогда жили римляне, византийцы, сельджуки и османы. Теперь здесь уютное кафе.
  • Турецкий дом Бююкактен: исследуем невидимую сторону Каппадокии и представим местный быт 100 лет назад.
  • Долина Гёреме: осмотрим почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах христианские храмы.
  • Город Аванос, который славится гончарным ремеслом: здесь вы познакомитесь с работами турецких мастеров, рассмотрите изделия и откроете особенности их изготовления.
  • Подземный город Озконак: под причудливыми скалами-термитниками отыщем другую, невидимую реальность, состоящую из городов и сёл, только подземных.
  • Госпитальный монастырь: рассматривая уникальный образец скальной архитектуры, восходящий к византийской эпохе, полюбуемся загадочными геометрическими фигурами и представим особенности духовной жизни первых христиан.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito.
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты, вода, оплата парковки.
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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