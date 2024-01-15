Мурат — ваш гид в Каппадокии

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. И с 2017 года провожу разнообразные экскурсии по всей Каппадокии. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.

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