Увидеть фантастические пейзажи долин и услышать истории скальных городов
Эта экскурсия поможет увидеть другую сторону Каппадокии помимо взмывающих в небо воздушных шаров (их в программе не будет!). Я устрою для вас погружение в древнюю историю, быт и нравы первых местных жителей.
Вы увидите как неизвестные большинству места, так и классические достопримечательности региона и почувствуете дух древней Каппадокии.
Вы увидите как неизвестные большинству места, так и классические достопримечательности региона и почувствуете дух древней Каппадокии.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Город-крепость Учхисар: погрузимся в историю Хеттской цивилизации и полюбуемся пейзажами Каппадокии.
- 5-этажный сказочный дымоход: побываем в доме и пещере, где некогда жили римляне, византийцы, сельджуки и османы. Теперь здесь уютное кафе.
- Турецкий дом Бююкактен: исследуем невидимую сторону Каппадокии и представим местный быт 100 лет назад.
- Долина Гёреме: осмотрим почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах христианские храмы.
- Город Аванос, который славится гончарным ремеслом: здесь вы познакомитесь с работами турецких мастеров, рассмотрите изделия и откроете особенности их изготовления.
- Подземный город Озконак: под причудливыми скалами-термитниками отыщем другую, невидимую реальность, состоящую из городов и сёл, только подземных.
- Госпитальный монастырь: рассматривая уникальный образец скальной архитектуры, восходящий к византийской эпохе, полюбуемся загадочными геометрическими фигурами и представим особенности духовной жизни первых христиан.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito.
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты, вода, оплата парковки.
- Отдельно оплачивается обед (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваш гид в Каппадокии
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. И с 2017 года провожу разнообразные экскурсии по всей Каппадокии. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.
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