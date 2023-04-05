Описание

Церемония Вращающихся Дервишей Учение Суфийский мистицизм широко практикуется в современной Турции и коренится на учение человека по имени Мевляна Джалаладдин Руми и славится своей традицией Вращающихся Дервишей, в которой дервиш вращаясь на левой ноге и переступая правой, достигает интенсивности вращаясь под музыку, которую исполняют музыканты рядом. Мы наблюдаем за их вращениями и видим как их головы склоняются в сторону и мы понимаем что дервиши находятся в гармонии с собой с их образом жизни. Суфизм это не только исламская религия, в силу своего характера основанного на трансцендентальной метафизике, он принимает все религии как одну и несет в себе главную идею об универсальном и безусловном прощении. На заметку: Этот тур позволяет познакомиться с историей суфизма и с его сегодняшним днем, с общиной дервишей в Каппадокии. Вы посетите место проживания дервишей и познакомитесь с их представителями. Послушаете их музыку и станете свидетелем церемонии. Эта церемония проходит каждый день в Караван-сарае века в сельджукском стиле.