Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Церемония Вращающихся Дервишей Учение Суфийский мистицизм широко практикуется в современной Турции и коренится на учение человека по имени Мевляна Джалаладдин Руми и славится своей традицией Вращающихся Дервишей, в которой дервиш вращаясь на левой ноге и переступая правой, достигает интенсивности вращаясь под музыку, которую исполняют музыканты рядом. Мы наблюдаем за их вращениями и видим как их головы склоняются в сторону и мы понимаем что дервиши находятся в гармонии с собой с их образом жизни. Суфизм это не только исламская религия, в силу своего характера основанного на трансцендентальной метафизике, он принимает все религии как одну и несет в себе главную идею об универсальном и безусловном прощении. На заметку: Этот тур позволяет познакомиться с историей суфизма и с его сегодняшним днем, с общиной дервишей в Каппадокии. Вы посетите место проживания дервишей и познакомитесь с их представителями. Послушаете их музыку и станете свидетелем церемонии. Эта церемония проходит каждый день в Караван-сарае века в сельджукском стиле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отелей: Аванос, Гереме, Ургюп
- Шоу Дервишей
- Что не входит
- Личные Затраты
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами по Ватсапп
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Групповые
Пешеходные
Обзорные
Каппадокия
Выездные
Шоу дервишей
Развлечения
Похожие туры из Каппадокии
Групповая
Эмрах
Турецкая ночь в Каппадокии
Традиционные танцы, музыка и ужин - развлекательная программа в ресторане-пещере
С ваших отелях
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
€60 за человека
Групповая
Ахмет
Красный тур по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
у вашего отеля в Каппадокии
Сегодня
7 апр
12 апр
14 апр
€60 за человека
Индивидуальная
Ertuğrul
Параглайдинг в Каппадокии
Зарядиться адреналином и красотой инопланетных долин
у вашего отеля в Каппадокии
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
€100 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании