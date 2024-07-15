Турецкая ночь в Каппадокии — это яркое вечернее шоу с национальной музыкой, танцами и атмосферой настоящего турецкого праздника.
В одном из пещерных ресторанов региона вы увидите церемонию Кружащихся дервишей, выступления фолк-танцоров,
В одном из пещерных ресторанов региона вы увидите церемонию Кружащихся дервишей, выступления фолк-танцоров,
Описание экскурсии
Каппадокия известна не только своими фантастическими долинами и воздушными шарами, но и богатой культурой, в которой переплелись традиции разных регионов Турции. Вечернее шоу «Турецкая ночь» — это возможность познакомиться с национальной музыкой, танцами и атмосферой настоящего турецкого праздника после насыщенного дня прогулок и экскурсий. Вечером вас заберут из отеля в Гёреме (Göreme) или других городах региона и отвезут в один из знаменитых пещерных ресторанов Каппадокии. Такие рестораны располагаются внутри старинных скальных помещений, благодаря чему вечер проходит в особенно атмосферной обстановке среди каменных сводов и мягкого света. Программа начнётся с короткой церемонии Кружащихся дервишей — одного из самых узнаваемых духовных символов Турции. Вы увидите элементы древнего ритуала, связанного с суфийской традицией. Настоящие религиозные церемонии проходят в караван-сараях XIII века, а это выступление позволит познакомиться с культурой дервишей в рамках вечернего шоу. В течение вечера для гостей будут выступать музыканты в национальных костюмах и фольклорные коллективы из разных регионов страны. Вас ждут традиционные танцы, яркое барабан-шоу, танец огня и эффектный кавказский танец с ножами. Шоу постепенно превращается в настоящий турецкий праздничный вечер с музыкой, танцами и живой атмосферой. Во время программы гостям подают закуски, а также безалкогольные и алкогольные напитки без ограничений. Главным блюдом вечера станет баранина с рисом — традиционное блюдо, которое в Турции часто готовят на свадьбы и большие семейные праздники. После окончания шоу вас отвезут обратно в отель. Важная информация: Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, TRY • российской картой онлайн • зарубежной картой онлайн.
Каждый день с 21:00-23:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный ресторан Каппадокии
- Церемонию Кружащихся дервишей
- Музыкантов в национальных костюмах
- Турецкие народные танцы
- Танец огня
- Кавказский танец с ножами
- Барабан-шоу
- Традиционный турецкий ужин
- Вечернюю атмосферу Каппадокии
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Шоу
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 21:00-23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, TRY
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
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И
Плюсы: Несколько завораживающих выступлений одного коллектива Минусы: малое кол-во персонала не успевают организовать огромное количество людей; из еды несколько закусок и рыба (или курица); вино ооочень плохого качества. Таких денег это не стоит!
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