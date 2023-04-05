Турецкая ночь и Традиционное шоу в Каппадокии

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Турецкая ночь и Традиционное шоу в Каппадокии
Турецкая ночь и Традиционное шоу в Каппадокии
Турецкая ночь и Традиционное шоу в Каппадокии
Турецкая ночь и Традиционное шоу в Каппадокии
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Описание

Турецкая ночь и традиционное шоу организованы не только для того, чтобы Вы познакомились с турецкими традициями и культурой, но так же для того чтобы Вы могли развлечься и посмотреть шоу после дневных прогулок по Каппадокии. Мы заберем вас из вашего отеля в Гёреме или других городов в 20:00 зимой или в 20:30 летом и отвезем в один из пещерных ресторанов Каппадокии, где и будет проходить шоу. Шоу начнется с короткой 10-минутной церемонии Вращающихся Дервишей, чтобы Вы смогли понять, как это происходит. Для настоящей религиозной церемонии Вращающихся Дервишей мы отправляемся в Караван-сарай 13 века. В течение всей ночи музыку будут исполнять музыканты в национальных костюмах. После окончания церемонии Дервишей свое выступление начнут фолк-танцоры в своих традиционных костюмах. После других танцев и шоу, таких как, танец огня, кавказского танца с ножами и барабан-шоу, шоу Турецкая ночь заканчивается около 23:30 и мы отвезем вас обратно в отель, где Вы уснете глубоким счастливым сном. В течение ночи официанты будут подавать закуски и неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки. Основным блюдом будет баранина с рисом, которая является традиционным свадебным блюдом в Турции.

Каждый день с 21:00-23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и в отель
  • Шоу
  • Ужин
Что не входит
  • Личные Затраты
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 21:00-23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами по Ватсапп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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