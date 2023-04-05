Описание

Турецкая ночь и традиционное шоу организованы не только для того, чтобы Вы познакомились с турецкими традициями и культурой, но так же для того чтобы Вы могли развлечься и посмотреть шоу после дневных прогулок по Каппадокии. Мы заберем вас из вашего отеля в Гёреме или других городов в 20:00 зимой или в 20:30 летом и отвезем в один из пещерных ресторанов Каппадокии, где и будет проходить шоу. Шоу начнется с короткой 10-минутной церемонии Вращающихся Дервишей, чтобы Вы смогли понять, как это происходит. Для настоящей религиозной церемонии Вращающихся Дервишей мы отправляемся в Караван-сарай 13 века. В течение всей ночи музыку будут исполнять музыканты в национальных костюмах. После окончания церемонии Дервишей свое выступление начнут фолк-танцоры в своих традиционных костюмах. После других танцев и шоу, таких как, танец огня, кавказского танца с ножами и барабан-шоу, шоу Турецкая ночь заканчивается около 23:30 и мы отвезем вас обратно в отель, где Вы уснете глубоким счастливым сном. В течение ночи официанты будут подавать закуски и неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки. Основным блюдом будет баранина с рисом, которая является традиционным свадебным блюдом в Турции.