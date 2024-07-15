Каппадокия известна не только своими фантастическими долинами и воздушными шарами, но и богатой культурой, в которой переплелись традиции разных регионов Турции. Вечернее шоу «Турецкая ночь» — это возможность познакомиться с национальной музыкой, танцами и атмосферой настоящего турецкого праздника после насыщенного дня прогулок и экскурсий. Вечером вас заберут из отеля в Гёреме (Göreme) или других городах региона и отвезут в один из знаменитых пещерных ресторанов Каппадокии. Такие рестораны располагаются внутри старинных скальных помещений, благодаря чему вечер проходит в особенно атмосферной обстановке среди каменных сводов и мягкого света. Программа начнётся с короткой церемонии Кружащихся дервишей — одного из самых узнаваемых духовных символов Турции. Вы увидите элементы древнего ритуала, связанного с суфийской традицией. Настоящие религиозные церемонии проходят в караван-сараях XIII века, а это выступление позволит познакомиться с культурой дервишей в рамках вечернего шоу. В течение вечера для гостей будут выступать музыканты в национальных костюмах и фольклорные коллективы из разных регионов страны. Вас ждут традиционные танцы, яркое барабан-шоу, танец огня и эффектный кавказский танец с ножами. Шоу постепенно превращается в настоящий турецкий праздничный вечер с музыкой, танцами и живой атмосферой. Во время программы гостям подают закуски, а также безалкогольные и алкогольные напитки без ограничений. Главным блюдом вечера станет баранина с рисом — традиционное блюдо, которое в Турции часто готовят на свадьбы и большие семейные праздники. После окончания шоу вас отвезут обратно в отель. Важная информация: Возможна оплата программы на месте:

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