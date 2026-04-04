Лучшие месяцы для треккинга по долинам Каппадокии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи впечатляют яркими красками. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулками, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой и ранней весной маршрут менее популярен из-за низких температур и возможного снега, но это время привлекает своей тишиной и уникальными видами.

С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней приглашаем вас на эту экскурсию-треккинг! Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три

нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя. Маршрут включает Красную долину с её умиротворённой атмосферой и скальной церковью Дирекли 11 века, Розовую долину с природными голубятнями и церковью Трёх Крестоносцев, а также Долину мечей, проливающую свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Треккинг подойдёт путешественникам с нормальной физической подготовкой. В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно, а также вода для каждого участника. Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем. Программа может незначительно меняться из-за погоды. Экскурсию проведёт местный гид

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Итак, в нашем маршруте:

Красная долина, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли 11 века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине.

Розовая долина, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев.

Долина мечей — одна из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела.

Кому подойдёт треккинг

Путешественникам с нормальной физической подготовкой и без сердечных болезней

Маршрут прогулочный и безопасный, мы пройдём 5 км по ухабистым дорогам

Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам

Организационные детали