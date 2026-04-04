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Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения

Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней приглашаем вас на эту экскурсию-треккинг! Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три
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нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя.

Маршрут включает Красную долину с её умиротворённой атмосферой и скальной церковью Дирекли 11 века, Розовую долину с природными голубятнями и церковью Трёх Крестоносцев, а также Долину мечей, проливающую свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Треккинг подойдёт путешественникам с нормальной физической подготовкой. В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно, а также вода для каждого участника. Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем. Программа может незначительно меняться из-за погоды. Экскурсию проведёт местный гид

5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Каппадокии
  • 🏛 Пещерные церкви и древние памятники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по нетронутым долинам
  • 📜 Истории и факты от местного гида
  • 🚗 Комфортабельный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для треккинга по долинам Каппадокии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи впечатляют яркими красками. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулками, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой и ранней весной маршрут менее популярен из-за низких температур и возможного снега, но это время привлекает своей тишиной и уникальными видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения

Что можно увидеть

  • Красная долина
  • Розовая долина
  • Долина мечей
  • Церковь Дирекли
  • Церковь Трёх Крестоносцев
  • Церковь Святого Агафангела

Описание экскурсии

Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Итак, в нашем маршруте:

Красная долина, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли 11 века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине.

Розовая долина, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев.

Долина мечей — одна из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела.

Кому подойдёт треккинг

  • Путешественникам с нормальной физической подготовкой и без сердечных болезней
  • Маршрут прогулочный и безопасный, мы пройдём 5 км по ухабистым дорогам
  • Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля до места старта прогулки и обратно. Авто — комфортабельный автомобиль Mercedes Vito или Citroën.
  • Также в стоимость включена вода для каждого участника
  • Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем
  • Программа может незначительно меняться из-за погоды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1282 туристов
Я родился в Каппадокии, жил в Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма
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Турции. Провожу туры по всей Каппадокии, представляю своё агентство, в котором работают лицензированные гиды с историческим образованием. С радостью покажем вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажем о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Татьяна
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение. Отдельное восхищение нашим гидам Мурату и Юнусу. Это люди, которые с первой
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минуты влюбляют в этот край с полной самоотдачей и искренней любовью к своему делу.

Маршрут не сложный, где-то посередине мы сделали остановку в кафе)
Самым неожиданным и волнительным моментом стали открытия в пещерных жилищах. Мы своими глазами увидели храм с колоннами, вырубленный прямо в скале! А фрески… Такая роспись, чудом пережившая века, просто завораживает. Стоишь и чувствуешь дыхание истории.
Эти зпейзажи, аромат миндаля и сливы, переливающийся цвет скал невероятны❤️

Организация безупречная, всё чётко, без заминок, но при этом очень душевно. Мы по-настоящему прониклись культурой и атмосферой этого прекрасного региона. Ребята сделали наше путешествие максимально комфортным!

Каппадокия - любовь с первого взгляда. Мы обязательно вернёмся сюда! Рекомендую эту команду всем, кто хочет не просто посмотреть, а прочувствовать.

Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а+2
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а
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Екатерина
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию и рассказывает про нее с душой. Составил для нас насыщенную программу, мы остались довольны. Рекомендую!
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию
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К
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4 часа пешей экскурсии по волшебным долинам Каппадокии: Розовой, Красной и Долине Мечей. Это было
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словно прогулка во времени, где природа и история слились воедино, создавая неповторимый спектакль. Мы наблюдали завораживающие своей красотой виды, посетили старинные церкви в скалах, пили вкуснейшие витаминные соки, общались, сделали незабываемые снимки, наслаждались прекрасными пейзажами.

Наш гид - Мурат, местный житель, искренне любящий эти края, не просто делился фактами и легендами, а рассказывал с душой, указывая на укромные уголки и живописные виды, которые знают только люди, которые выросли в этом сказочном месте. Благодаря его советам мы самостоятельно построили маршрут на второй день и прошли его с большим удовольствием!

Особенно ценно то, что мы шли неспешно, наслаждаясь каждым мгновением и атмосферой вокруг. Нашим детям тоже было интересно — они слушали с любопытством и радостью, благодаря чему этот поход стал настоящим событием.

В финале экскурсии гид преподнёс нам небольшие сувениры — такой тёплый и неожиданный жест, который надолго согреет воспоминания.

Очень рекомендую эту прогулку всем, кто хочет не просто увидеть Каппадокию, а прочувствовать её душу вместе с настоящим экспертом и просто хорошим человеком!

Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4
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Ю
Очень рады, что выбрали пешеходный маршрут. Это было фантастически. Далины неописуемой красоты, и прогуляться по ним дорогого стоит. Очень рады, что именно Мурат смог провести для нас эту экскурсию! Кто, как не человек, который родился в Каппадокии сможет лучше показать эти края. Спасибо!
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Е
Мурат отличный экскурсовод, внимательный, очень пунктуальный, показал нам все самые интресные места Каппадокии за три дня индивидуальных экскурсий!
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Ю
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со снегом и грязью в горах. Мурат сказал, что было бы опасно там гулять. Поэтому
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мы отправились на комфортном микроавтобусе по маршруту, который он составил для нас, учитывая, что мы впервые в Каппадокии и на всё про всё у нас 4 часа. Сперва мы заехали на прекрасную панораму, далее посмотрели крепость Учхисар и немного побродили по ней, крепость Ортахисар мы посмотрели с прекрасной видовой площадки, где выпили вкусный турецкий кофе, осмотрели долину голубей, а так же долину воображения. Закончили нашу поездку в Аваносе, где нам показали и рассказали, как лепят всевозможную глиняную посуду. И немного попробовали сами – получилось так себе)) Всё путешествие сопровождалось исторической справкой, интересными фактами, ответами на вопросы, просто приятной беседой, а так же качественными фотографиями) Спасибо большое за проделанную работу!)

Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со+2
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со
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