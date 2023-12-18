Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения

Индивидуальная экскурсия в Каппадокии

По-настоящему прочувствовать красоту и историю фантастических пейзажей

С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней я приглашаю вас на эту экскурсию-треккинг! Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Итак, в нашем маршруте:

Красная долина, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли 11 века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине.

Розовая долина, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев.

Долина мечей — одна из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела.

Кому подойдёт треккинг

  • Путешественникам с нормальной физической подготовкой и без сердечных болезней
  • Маршрут прогулочный и безопасный, мы пройдём 5 км по ухабистым дорогам
  • Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля до места старта прогулки и обратно. Авто — комфортабельный автомобиль Mercedes Vito или Citroën.
  • Также в стоимость включена вода для каждого участника
  • Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем
  • Программа может незначительно меняться из-за погоды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

ИндивидуальныеПешеходныеНеобычныеЗимниеЛетниеАктивный отдыхСвятые местаМонастыри, церкви, храмыПрирода и пейзажиМонастыри ГёремеПопулярные местаАктивностиКаппадокияВыездные

Похожие туры из Каппадокии

Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
19 отзывов
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
Встретить рассвет и увидеть скальные церкви с высоты в группе до 16, 20 или 28 человек
у вашего отеля
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
150 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
Долина Соганлы, крепость Ортахисар, подземный город и пещерный монастырь за один день
отель путешественника
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
313 за всё до 6 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
204 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
в Гёреме
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ