Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней приглашаем вас на эту экскурсию-треккинг! Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три читать дальшеуменьшить
нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя.
Маршрут включает Красную долину с её умиротворённой атмосферой и скальной церковью Дирекли 11 века, Розовую долину с природными голубятнями и церковью Трёх Крестоносцев, а также Долину мечей, проливающую свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Треккинг подойдёт путешественникам с нормальной физической подготовкой. В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно, а также вода для каждого участника. Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем. Программа может незначительно меняться из-за погоды. Экскурсию проведёт местный гид
Лучшие месяцы для треккинга по долинам Каппадокии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи впечатляют яркими красками. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулками, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой и ранней весной маршрут менее популярен из-за низких температур и возможного снега, но это время привлекает своей тишиной и уникальными видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная долина
Розовая долина
Долина мечей
Церковь Дирекли
Церковь Трёх Крестоносцев
Церковь Святого Агафангела
Описание экскурсии
Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Итак, в нашем маршруте:
Красная долина, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли 11 века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине.
Розовая долина, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев.
Долина мечей — одна из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела.
Кому подойдёт треккинг
Путешественникам с нормальной физической подготовкой и без сердечных болезней
Маршрут прогулочный и безопасный, мы пройдём 5 км по ухабистым дорогам
Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из вашего отеля до места старта прогулки и обратно. Авто — комфортабельный автомобиль Mercedes Vito или Citroën.
Также в стоимость включена вода для каждого участника
Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем
Программа может незначительно меняться из-за погоды
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1282 туристов
Я родился в Каппадокии, жил в Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма читать дальшеуменьшить
Турции.
Провожу туры по всей Каппадокии, представляю своё агентство, в котором работают лицензированные гиды с историческим образованием. С радостью покажем вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажем о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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2
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Татьяна
Хочется сказать огромное спасибо за потрясающую прогулку по Розовой долине! Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение. Отдельное восхищение нашим гидам Мурату и Юнусу. Это люди, которые с первой читать дальшеуменьшить
минуты влюбляют в этот край с полной самоотдачей и искренней любовью к своему делу.
Маршрут не сложный, где-то посередине мы сделали остановку в кафе) Самым неожиданным и волнительным моментом стали открытия в пещерных жилищах. Мы своими глазами увидели храм с колоннами, вырубленный прямо в скале! А фрески… Такая роспись, чудом пережившая века, просто завораживает. Стоишь и чувствуешь дыхание истории. Эти зпейзажи, аромат миндаля и сливы, переливающийся цвет скал невероятны❤️
Организация безупречная, всё чётко, без заминок, но при этом очень душевно. Мы по-настоящему прониклись культурой и атмосферой этого прекрасного региона. Ребята сделали наше путешествие максимально комфортным!
Каппадокия - любовь с первого взгляда. Мы обязательно вернёмся сюда! Рекомендую эту команду всем, кто хочет не просто посмотреть, а прочувствовать.
+2
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Екатерина
Мурат отличный гид,очень ответственный, пунктуальный, много знает,хорошо говорит по русски. Очень милый, чувствуется, что любит Каппадокию и рассказывает про нее с душой. Составил для нас насыщенную программу, мы остались довольны. Рекомендую!
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К
Карина
Были компанией из 9 человек, взрослые и дети школьного возраста в удивительном путешествии с Муратом. 4 часа пешей экскурсии по волшебным долинам Каппадокии: Розовой, Красной и Долине Мечей. Это было читать дальшеуменьшить
словно прогулка во времени, где природа и история слились воедино, создавая неповторимый спектакль. Мы наблюдали завораживающие своей красотой виды, посетили старинные церкви в скалах, пили вкуснейшие витаминные соки, общались, сделали незабываемые снимки, наслаждались прекрасными пейзажами.
Наш гид - Мурат, местный житель, искренне любящий эти края, не просто делился фактами и легендами, а рассказывал с душой, указывая на укромные уголки и живописные виды, которые знают только люди, которые выросли в этом сказочном месте. Благодаря его советам мы самостоятельно построили маршрут на второй день и прошли его с большим удовольствием!
Особенно ценно то, что мы шли неспешно, наслаждаясь каждым мгновением и атмосферой вокруг. Нашим детям тоже было интересно — они слушали с любопытством и радостью, благодаря чему этот поход стал настоящим событием.
В финале экскурсии гид преподнёс нам небольшие сувениры — такой тёплый и неожиданный жест, который надолго согреет воспоминания.
Очень рекомендую эту прогулку всем, кто хочет не просто увидеть Каппадокию, а прочувствовать её душу вместе с настоящим экспертом и просто хорошим человеком!
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Ю
Юлия
Очень рады, что выбрали пешеходный маршрут. Это было фантастически. Далины неописуемой красоты, и прогуляться по ним дорогого стоит. Очень рады, что именно Мурат смог провести для нас эту экскурсию! Кто, как не человек, который родился в Каппадокии сможет лучше показать эти края. Спасибо!
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Е
Елена
Мурат отличный экскурсовод, внимательный, очень пунктуальный, показал нам все самые интресные места Каппадокии за три дня индивидуальных экскурсий!
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Ю
Юрий
Мурат - отличный гид и приятный в общении человек) Пешая прогулка не состоялась в связи со снегом и грязью в горах. Мурат сказал, что было бы опасно там гулять. Поэтому читать дальшеуменьшить
мы отправились на комфортном микроавтобусе по маршруту, который он составил для нас, учитывая, что мы впервые в Каппадокии и на всё про всё у нас 4 часа. Сперва мы заехали на прекрасную панораму, далее посмотрели крепость Учхисар и немного побродили по ней, крепость Ортахисар мы посмотрели с прекрасной видовой площадки, где выпили вкусный турецкий кофе, осмотрели долину голубей, а так же долину воображения. Закончили нашу поездку в Аваносе, где нам показали и рассказали, как лепят всевозможную глиняную посуду. И немного попробовали сами – получилось так себе)) Всё путешествие сопровождалось исторической справкой, интересными фактами, ответами на вопросы, просто приятной беседой, а так же качественными фотографиями) Спасибо большое за проделанную работу!)
+2
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