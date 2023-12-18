С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней я приглашаю вас на эту экскурсию-треккинг! Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя.

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Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Итак, в нашем маршруте:

Красная долина, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли 11 века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине.

Розовая долина, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев.

Долина мечей — одна из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела.

Кому подойдёт треккинг

Путешественникам с нормальной физической подготовкой и без сердечных болезней

Маршрут прогулочный и безопасный, мы пройдём 5 км по ухабистым дорогам

Возможно взять с собой детей, но на ваше усмотрение, так как им может быть непросто подниматься вверх к скальным храмам

Организационные детали