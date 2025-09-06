Фотосессия в Каппадокии - это возможность запечатлеть незабываемые моменты на фоне воздушных шаров и рассвета. Начало за 30 минут до рассвета, съёмка на профессиональную камеру, аренда платья включена. Вы получите

около 350-500 снимков, из которых 20 будут обработаны. Вас заберут из отеля и вернут обратно. Долина Любви и другие локации подарят вам лучшие виды для фото. Утром прохладно, поэтому не забудьте тёплую накидку

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Время начала: 05:00

Описание фото-прогулки

Площадка взлёта воздушных шаров. Вы увидите, как шары готовятся к полёту — огонь горелок, предрассветный туман и первые лучи солнца создадут настоящую магию утра в Каппадокии.

Долина Любви. После взлёта шаров мы отправимся на самую знаменитую площадку для наблюдения. Здесь вас ждут незабываемые панорамные виды и волшебная атмосфера.

Лучшие виды. Мы остаёмся в Долине Любви или переедем на другую смотровую площадку. Локации выберем так, чтобы кадры были максимально эффектными.

Как проходит фотосессия:

Начнём за 30 минут до рассвета, чтобы увидеть взлёт воздушных шаров

Снимаем на профессиональную камеру Sony

В стоимость входит аренда платья — подберём его накануне встречи, чтобы утром вы могли отправиться уже в нём

За время съёмки получается около 350–500 исходников, которые мы пришлём через Google Диск вечером того же дня (до 24:00). Затем вы выбираете 20 понравившихся фотографий для обработки — они будут готовы в течение 2 недель

Организационные детали

Мы заберём вас из отеля за 1 час до начала съёмки из любого городка Каппадокии, а после съёмки привезём обратно в отель

Фотосессия длится 1,5 часа

Если у вас нет возможности приехать за платьем накануне, сообщите об этом заранее — мы передадим платье утром, прямо перед фотосессией

Утром в Каппадокии всегда прохладно, поэтому возьмите с собой тёплую накидку или плед

Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Совет для тех, кто не знает, что надеть на фотосессию

Надевайте однотонную одежду, желательно бежевых или светлых оттенков.