Фотосессия в Каппадокии - это возможность запечатлеть незабываемые моменты на фоне воздушных шаров и рассвета. Начало за 30 минут до рассвета, съёмка на профессиональную камеру, аренда платья включена. Вы получите
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры на фоне воздушных шаров
- 🌅 Магия рассвета в Каппадокии
- 👗 Аренда платья включена
- 🚗 Трансфер из отеля и обратно
- 📷 Профессиональная фотосъёмка
- 🗺️ Посещение лучших локаций
Что можно увидеть
- Долина Любви
- Площадка взлёта воздушных шаров
Описание фото-прогулки
Площадка взлёта воздушных шаров. Вы увидите, как шары готовятся к полёту — огонь горелок, предрассветный туман и первые лучи солнца создадут настоящую магию утра в Каппадокии.
Долина Любви. После взлёта шаров мы отправимся на самую знаменитую площадку для наблюдения. Здесь вас ждут незабываемые панорамные виды и волшебная атмосфера.
Лучшие виды. Мы остаёмся в Долине Любви или переедем на другую смотровую площадку. Локации выберем так, чтобы кадры были максимально эффектными.
Как проходит фотосессия:
- Начнём за 30 минут до рассвета, чтобы увидеть взлёт воздушных шаров
- Снимаем на профессиональную камеру Sony
- В стоимость входит аренда платья — подберём его накануне встречи, чтобы утром вы могли отправиться уже в нём
- За время съёмки получается около 350–500 исходников, которые мы пришлём через Google Диск вечером того же дня (до 24:00). Затем вы выбираете 20 понравившихся фотографий для обработки — они будут готовы в течение 2 недель
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля за 1 час до начала съёмки из любого городка Каппадокии, а после съёмки привезём обратно в отель
- Фотосессия длится 1,5 часа
- Если у вас нет возможности приехать за платьем накануне, сообщите об этом заранее — мы передадим платье утром, прямо перед фотосессией
- Утром в Каппадокии всегда прохладно, поэтому возьмите с собой тёплую накидку или плед
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Совет для тех, кто не знает, что надеть на фотосессию
Надевайте однотонную одежду, желательно бежевых или светлых оттенков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паша — ваша команда гидов в Каппадокии
Привет! Меня зовут Паша, я живу в Каппадокии с 2017 года. Работаю фотографом и не только — у меня есть образование гида-историка, так что ваши фотосессии будут не только красивыми, но и познавательными!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
6 сен 2025
Огромное спасибо Паше
Все прошло четко, слаженно и что самое главное - фотографии просто отличные
Александра
30 авг 2025
Фотограф сделал нам отличные снимки, приятное было общение, приехал вовремя с водителем, благодаря оперативной работе мы смогли застать все моменты шаров: взлет, полет и посадку, благодаря чему получились шикарные фото! Мы с мужем остались очень довольны
А
Аида
30 мар 2025
Самый клаассный фотограф😍
Входит в следующие категории Каппадокии
