Хотите почувствовать себя турецкой принцессой или шейхом? Мы организуем для вас незабываемое утро, где всё продумано до мелочей.
Пока сотни разноцветных шаров взмывают в небо над долинами Каппадокии, вы будете наслаждаться шикарным местным завтраком в приватной обстановке.
Описание трансфер
Завтрак как в кино
Мы заберём вас из отеля и привезём на подготовленную локацию с панорамным видом. Официант позаботится о сервировке и красивой подаче блюд, чтобы вы могли полностью расслабиться и сосредоточиться на моменте.
Меню завтрака в ассортименте:
- сыры и закуски — большой выбор традиционных турецких деликатесов
- джемы и сладости — домашние специалитеты региона
- свежевыжатые соки, чай и кофе — без ограничений
Магия рассвета
Вы увидите старт воздушных шаров с лучшего ракурса. Мы подготовим уютную зону отдыха с мягкими подушками, где можно с комфортом наблюдать за небом и устроить эффектную фотосессию на фоне долин в первых лучах солнца.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сервированный завтрак, напитки без лимита и услуги официанта
- Точное время выезда мы сообщим за день до организации, так как оно зависит от времени старта шаров
- Дополнительно оплачиваются (по желанию): услуги профессионального фотографа, видеосъёмка и кадры с дрона
- С вами будет представитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 1061 туриста
Я живу в Каппадокии с 1997 года. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме — с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и всей Турции. С 2014 года являюсь автором проекта и
Входит в следующие категории Каппадокии
от €80 за человека