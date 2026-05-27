Хотите почувствовать себя турецкой принцессой или шейхом? Мы организуем для вас незабываемое утро, где всё продумано до мелочей. Пока сотни разноцветных шаров взмывают в небо над долинами Каппадокии, вы будете наслаждаться шикарным местным завтраком в приватной обстановке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Завтрак как в кино

Мы заберём вас из отеля и привезём на подготовленную локацию с панорамным видом. Официант позаботится о сервировке и красивой подаче блюд, чтобы вы могли полностью расслабиться и сосредоточиться на моменте.

Меню завтрака в ассортименте:

сыры и закуски — большой выбор традиционных турецких деликатесов

— большой выбор традиционных турецких деликатесов джемы и сладости — домашние специалитеты региона

— домашние специалитеты региона свежевыжатые соки, чай и кофе — без ограничений

Магия рассвета

Вы увидите старт воздушных шаров с лучшего ракурса. Мы подготовим уютную зону отдыха с мягкими подушками, где можно с комфортом наблюдать за небом и устроить эффектную фотосессию на фоне долин в первых лучах солнца.

Организационные детали