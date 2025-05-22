Мои заказы

Экскурсии с завтраком в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Каппадокии, цены от €80, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Пикник на рассвете в Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Пикник на рассвете в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
5 мар в 05:30
от €120 за человека
Завтрак в Каппадокии - среди воздушных шаров
На машине
На воздушном шаре
1.5 часа
Индивидуальная
Завтрак в Каппадокии - среди воздушных шаров
Встретить рассвет на мягких подушках с панорамным видом на долины
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сервированный завтрак, напитки без лимита и услуги официанта»
5 мар в 06:30
6 мар в 06:30
€80 за человека
Полёт на воздушном шаре: долины Каппадокии на рассвете
На воздушном шаре
1 час
-
5%
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре: долины Каппадокии на рассвете
А после - лёгкий горячий завтрак (всё включено)
Начало: От вашего отеля в Каппадокии
«После посадки вас ждёт завтрак: свежие фрукты, хлеб и различные закуски, а также горячий чай и кофе»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
5 мар в 06:00
€200€210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Отличный вид, я даже прослезилась от красоты! Супер вариант для тех, кто по какой- то причине не может полететь на
    читать дальше

    шаре. Единственное, что можно было бы улучшить- это съемку с дрона. И предупреждать, что будут снимать, в объявлении написано, что за отдельную плату и надо согласовывать, мы были приятно удивлены, когда ребята скинули нам видео, но могли бы присесть посимпатичнее или даже подсказать, как снять.

  • Д
    Дмитрий
    29 октября 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Все было отлично.
    Мурат отлично говорит на русском языке. Все было прекрасно!
  • М
    Матвей
    29 октября 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Нам попался отличный, русскоговорящий гид, что редкость в этом месте. Помимо основной программы рассказал много дополнительной информации и даже остановился в местах, которые не были указаны в программе, конечно с нашего соглашения. Спасибо Мурат
  • В
    Виктория
    4 октября 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Сегодня ездили встречать рассвет с видом на шары в долине любви. Все было отлично, забрали из отеля вовремя, гид Мурат рассказывал про достопримечательности в дороге, когда мы приехали, фотографировал нас и снимал видео. Все было очень красиво, еда вкусная.
  • И
    Иван
    20 сентября 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Все было супер!
    Очень рекомендую.
    Отлично говорит по русски.
    Лучшее место оказалось для фото, хотя сомневались в начале.
  • Д
    Денис
    17 мая 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
  • А
    Анна
    30 ноября 2023
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Спасибо за отличную организацию!
  • О
    Ольга
    9 ноября 2023
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Мурат прекрасный экскурсовод, всё было организовано на высшем уровне, спасибо ему ооогомное, я счастлива!!! Ещё и прекрасная фотосессия получилась!!!
  • G
    Galina
    9 сентября 2023
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Мурат подбирает отличные локации! Организаторы прислушиваются к пожеланиям! Только позитивные эмоции😀
    Мурат подбирает отличные локации! Организаторы прислушиваются к пожеланиям! Только позитивные эмоции😀

