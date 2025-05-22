Е Елена Пикник на рассвете в Каппадокии читать дальше шаре. Единственное, что можно было бы улучшить- это съемку с дрона. И предупреждать, что будут снимать, в объявлении написано, что за отдельную плату и надо согласовывать, мы были приятно удивлены, когда ребята скинули нам видео, но могли бы присесть посимпатичнее или даже подсказать, как снять. Отличный вид, я даже прослезилась от красоты! Супер вариант для тех, кто по какой- то причине не может полететь на

Д Дмитрий Пикник на рассвете в Каппадокии Все было отлично.

Мурат отлично говорит на русском языке. Все было прекрасно!

М Матвей Пикник на рассвете в Каппадокии Нам попался отличный, русскоговорящий гид, что редкость в этом месте. Помимо основной программы рассказал много дополнительной информации и даже остановился в местах, которые не были указаны в программе, конечно с нашего соглашения. Спасибо Мурат

В Виктория Пикник на рассвете в Каппадокии Сегодня ездили встречать рассвет с видом на шары в долине любви. Все было отлично, забрали из отеля вовремя, гид Мурат рассказывал про достопримечательности в дороге, когда мы приехали, фотографировал нас и снимал видео. Все было очень красиво, еда вкусная.

И Иван Пикник на рассвете в Каппадокии Все было супер!

Очень рекомендую.

Отлично говорит по русски.

Лучшее место оказалось для фото, хотя сомневались в начале.

Д Денис Пикник на рассвете в Каппадокии Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️

А Анна Пикник на рассвете в Каппадокии Спасибо за отличную организацию!

О Ольга Пикник на рассвете в Каппадокии Мурат прекрасный экскурсовод, всё было организовано на высшем уровне, спасибо ему ооогомное, я счастлива!!! Ещё и прекрасная фотосессия получилась!!!