Пикник на рассвете в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
5 мар в 05:30
от €120 за человека
Завтрак в Каппадокии - среди воздушных шаров
Встретить рассвет на мягких подушках с панорамным видом на долины
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сервированный завтрак, напитки без лимита и услуги официанта»
5 мар в 06:30
6 мар в 06:30
€80 за человека
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре: долины Каппадокии на рассвете
А после - лёгкий горячий завтрак (всё включено)
Начало: От вашего отеля в Каппадокии
«После посадки вас ждёт завтрак: свежие фрукты, хлеб и различные закуски, а также горячий чай и кофе»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
5 мар в 06:00
€200
€210 за человека
- ЕЕлена22 мая 2025Отличный вид, я даже прослезилась от красоты! Супер вариант для тех, кто по какой- то причине не может полететь на
- ДДмитрий29 октября 2024Все было отлично.
Мурат отлично говорит на русском языке. Все было прекрасно!
- ММатвей29 октября 2024Нам попался отличный, русскоговорящий гид, что редкость в этом месте. Помимо основной программы рассказал много дополнительной информации и даже остановился в местах, которые не были указаны в программе, конечно с нашего соглашения. Спасибо Мурат
- ВВиктория4 октября 2024Сегодня ездили встречать рассвет с видом на шары в долине любви. Все было отлично, забрали из отеля вовремя, гид Мурат рассказывал про достопримечательности в дороге, когда мы приехали, фотографировал нас и снимал видео. Все было очень красиво, еда вкусная.
- ИИван20 сентября 2024Все было супер!
Очень рекомендую.
Отлично говорит по русски.
Лучшее место оказалось для фото, хотя сомневались в начале.
- ДДенис17 мая 2024Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
- ААнна30 ноября 2023Спасибо за отличную организацию!
- ООльга9 ноября 2023Мурат прекрасный экскурсовод, всё было организовано на высшем уровне, спасибо ему ооогомное, я счастлива!!! Ещё и прекрасная фотосессия получилась!!!
- GGalina9 сентября 2023Мурат подбирает отличные локации! Организаторы прислушиваются к пожеланиям! Только позитивные эмоции😀
