Совершите путешествие к таинственному острову и бухтам с чистешей водой! С яхты вы разглядите руины затонувшего города и узнаете, почему он ушёл под воду. Сделаете несколько остановок в бухтах и по желанию поплаваете там. Пообедаете аутентичными турецкими блюдами, погуляете по узким улочкам античного полуострова Симена и подниметесь на крепость на вершине холма.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухта Инёню

Первая остановка — с небольшим пляжем и прекрасным видом в окружении прошлого Ликийской цивилизации. Рекомендуем поплавать здесь с маской — если повезёт, вы увидите различных рыб и даже черепах.

Бухта Аквариум

Расположенная между двумя островами, эта бухта тоже идеальна для купания и снорклинга. Вода здесь настолько чистая, что вы увидите дно ещё с палубы. В этой же бухте вы пообедаете горячими блюдами и свежими салатами.

Затонувший город Кекова

Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города.

Калекёй и крепость Симена

Поселение Калекёй появилось на развалинах античного города Симена. У вас будет около часа, чтобы погулять, сделать кадры фотогеничных улиц и зданий, подняться к крепости с потрясающим видом и, если захотите, насладиться мороженым из натуральных ингредиентов, которое предлагают местные лавочки.

Бухта Терсане

Во времена Ликийской цивилизации здесь строили корабли. Вы погуляете по территории с античными развалинами и по желанию поплаваете с маской, рассматривая часть руин под водой.

Бухта Чамлык или бухта Ялыджа

Последняя остановка перед возвращением в Каш зависит от погодных условий и количества лодок вокруг. В некоторые дни мы посещаем Чамлык, в другие — бухту Ялыджа. Чамлык окружена соснами, и вода здесь настолько чистая, что с маской видно глубину 20–25 м. Бухта Ялыджа похожа на небольшой каньон — конечно же, тоже с чистейшей водой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость

Прогулка на яхте с пятью остановками в бухтах и на полуострове Симена, а также проход вдоль острова Кекова

Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке

Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)

Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат

Страховка

Дополнительные расходы

Вход в крепость Калекёй — до 50 лир/чел.

Напитки и снеки из мини-бара

Рекомендуем взять с собой

Солнцезащитные средства, очки, головной убор

Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду

Маску и трубку для снорклинга

Прочитайте до бронирования