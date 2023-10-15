На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе

Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах

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Ответы на вопросы
Совершите путешествие к таинственному острову и бухтам с чистешей водой! С яхты вы разглядите руины затонувшего города и узнаете, почему он ушёл под воду. Сделаете несколько остановок в бухтах и по желанию поплаваете там.

Пообедаете аутентичными турецкими блюдами, погуляете по узким улочкам античного полуострова Симена и подниметесь на крепость на вершине холма.
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухта Инёню

Первая остановка — с небольшим пляжем и прекрасным видом в окружении прошлого Ликийской цивилизации. Рекомендуем поплавать здесь с маской — если повезёт, вы увидите различных рыб и даже черепах.

Бухта Аквариум

Расположенная между двумя островами, эта бухта тоже идеальна для купания и снорклинга. Вода здесь настолько чистая, что вы увидите дно ещё с палубы. В этой же бухте вы пообедаете горячими блюдами и свежими салатами.

Затонувший город Кекова

Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города.

Калекёй и крепость Симена

Поселение Калекёй появилось на развалинах античного города Симена. У вас будет около часа, чтобы погулять, сделать кадры фотогеничных улиц и зданий, подняться к крепости с потрясающим видом и, если захотите, насладиться мороженым из натуральных ингредиентов, которое предлагают местные лавочки.

Бухта Терсане

Во времена Ликийской цивилизации здесь строили корабли. Вы погуляете по территории с античными развалинами и по желанию поплаваете с маской, рассматривая часть руин под водой.

Бухта Чамлык или бухта Ялыджа

Последняя остановка перед возвращением в Каш зависит от погодных условий и количества лодок вокруг. В некоторые дни мы посещаем Чамлык, в другие — бухту Ялыджа. Чамлык окружена соснами, и вода здесь настолько чистая, что с маской видно глубину 20–25 м. Бухта Ялыджа похожа на небольшой каньон — конечно же, тоже с чистейшей водой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость

  • Прогулка на яхте с пятью остановками в бухтах и на полуострове Симена, а также проход вдоль острова Кекова
  • Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке
  • Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)
  • Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
  • Страховка

Дополнительные расходы

  • Вход в крепость Калекёй — до 50 лир/чел.
  • Напитки и снеки из мини-бара

Рекомендуем взять с собой

  • Солнцезащитные средства, очки, головной убор
  • Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду
  • Маску и трубку для снорклинга

Прочитайте до бронирования

  • В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
  • Приходите к месту встречи за 15 минут до отправления корабля
  • Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания (вегетарианского, с учётом аллергии и т. д.)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной в центре Каша
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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