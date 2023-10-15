Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Пообедаете аутентичными турецкими блюдами, погуляете по узким улочкам античного полуострова Симена и подниметесь на крепость на вершине холма.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Бухта Инёню
Первая остановка — с небольшим пляжем и прекрасным видом в окружении прошлого Ликийской цивилизации. Рекомендуем поплавать здесь с маской — если повезёт, вы увидите различных рыб и даже черепах.
Бухта Аквариум
Расположенная между двумя островами, эта бухта тоже идеальна для купания и снорклинга. Вода здесь настолько чистая, что вы увидите дно ещё с палубы. В этой же бухте вы пообедаете горячими блюдами и свежими салатами.
Затонувший город Кекова
Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города.
Калекёй и крепость Симена
Поселение Калекёй появилось на развалинах античного города Симена. У вас будет около часа, чтобы погулять, сделать кадры фотогеничных улиц и зданий, подняться к крепости с потрясающим видом и, если захотите, насладиться мороженым из натуральных ингредиентов, которое предлагают местные лавочки.
Бухта Терсане
Во времена Ликийской цивилизации здесь строили корабли. Вы погуляете по территории с античными развалинами и по желанию поплаваете с маской, рассматривая часть руин под водой.
Бухта Чамлык или бухта Ялыджа
Последняя остановка перед возвращением в Каш зависит от погодных условий и количества лодок вокруг. В некоторые дни мы посещаем Чамлык, в другие — бухту Ялыджа. Чамлык окружена соснами, и вода здесь настолько чистая, что с маской видно глубину 20–25 м. Бухта Ялыджа похожа на небольшой каньон — конечно же, тоже с чистейшей водой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость
- Прогулка на яхте с пятью остановками в бухтах и на полуострове Симена, а также проход вдоль острова Кекова
- Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке
- Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)
- Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
- Страховка
Дополнительные расходы
- Вход в крепость Калекёй — до 50 лир/чел.
- Напитки и снеки из мини-бара
Рекомендуем взять с собой
- Солнцезащитные средства, очки, головной убор
- Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду
- Маску и трубку для снорклинга
Прочитайте до бронирования
- В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
- Приходите к месту встречи за 15 минут до отправления корабля
- Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания (вегетарианского, с учётом аллергии и т. д.)
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной в центре Каша
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.