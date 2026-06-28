Кекова — одно из самых живописных мест турецкой Ривьеры. Здесь руины древнего города скрываются под прозрачной водой, а между скалистыми берегами прячутся тихие бухты, куда невозможно добраться по суше. Вас ждёт неспешная прогулка на яхте, купание в кристально чистом море, прогулка по аутентичной деревне Калекёй и целый день среди потрясающих пейзажей побережья.

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Описание экскурсии

9:45 — отправление из порта Каша

10:30–11:00 — бухта Чамлык и первая остановка для купания

11:30–12:15 — бухта Аквариум. Вода здесь насколько прозрачна, что кажется, будто яхра парит над морским дном. Во время стоянки на борту подадут обед

12:30 — затонувший город Кекова. С борта вы рассмотрите руины древнего поселения, которое частично ушло под воду после сильного землетрясения. Сквозь толщу воды здесь виднеются остатки стен, лестниц и построек времён Ликийского царства

13:00–14:00 — деревня Калекёй. У вас будет свободное время для прогулки по атмосферной деревне и осмотра средневековой крепости Симена

14:30–15:15 — бухта Яглыджа. Остановка для купания в спокойной бухте в окружении скал и зелени. Чаепитие на борту

16:00–16:30 — бухта Инёню. Последняя остановка для купания в бирюзовой воде. Мы угостим вас свежими сезонными фруктами

18:00–18:30 — возвращение в порт Каша

Организационные детали