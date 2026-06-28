Затонувший город Кекова и райские бухты в окрестностях Каша
Рассмотреть руины времён Ликийского царства в толще воды и искупаться с яхты
Кекова — одно из самых живописных мест турецкой Ривьеры.
Здесь руины древнего города скрываются под прозрачной водой, а между скалистыми берегами прячутся тихие бухты, куда невозможно добраться по суше.
Вас ждёт неспешная прогулка на яхте, купание в кристально чистом море, прогулка по аутентичной деревне Калекёй и целый день среди потрясающих пейзажей побережья.
Описание экскурсии
9:45 — отправление из порта Каша
10:30–11:00 — бухта Чамлык и первая остановка для купания
11:30–12:15 — бухта Аквариум. Вода здесь насколько прозрачна, что кажется, будто яхра парит над морским дном. Во время стоянки на борту подадут обед
12:30 — затонувший город Кекова. С борта вы рассмотрите руины древнего поселения, которое частично ушло под воду после сильного землетрясения. Сквозь толщу воды здесь виднеются остатки стен, лестниц и построек времён Ликийского царства
13:00–14:00 — деревня Калекёй. У вас будет свободное время для прогулки по атмосферной деревне и осмотра средневековой крепости Симена
14:30–15:15 — бухта Яглыджа. Остановка для купания в спокойной бухте в окружении скал и зелени. Чаепитие на борту
16:00–16:30 — бухта Инёню. Последняя остановка для купания в бирюзовой воде. Мы угостим вас свежими сезонными фруктами
18:00–18:30 — возвращение в порт Каша
Организационные детали
Трансфер не предоставляется — к месту отправления вам нужно добраться самостоятельно
В программе могут принять участие только дети старше 5 лет
Обед (рис, салат, брокколи, паста, шакшука, рыба/курица на гриле), чаепитие и свежие фрукты на остановках входят в стоимость. Напитки — за свой счёт
Время остановок может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и морского трафика
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:45
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Каша
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Каше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 380 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
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