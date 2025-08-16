Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
12 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 августа 2025Джазовый корабликОчень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰
- ЕЕкатерина20 июля 2025Джазовый корабликОчень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
