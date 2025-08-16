Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Каше, цены от €79. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
На лодке
6.5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
12 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€80 за человека
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Джазовый кораблик
    Очень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2025
    Джазовый кораблик
    Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
Сколько стоит экскурсия по Кашу в декабре 2025
Сейчас в Каше в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 299. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
