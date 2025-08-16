Очень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰

Е Екатерина

Джазовый кораблик

Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️