я уехал с другой группой в каньон на джипе (видимо разные экскурсии у людей и кто-то остался). Ехать прикольно, каньон красивый, но не большой. Постояли там, потом поехали на рафтинг. Долго плыли, брызгались, купались, проходили пороги. Мне лично было не страшно, пороги там не сильно большие осенью, но вода холодная. Потом обед - рис, макароны, зелень, шашлык. Потом часть группы уехала в каньон Тазы, а мы остались ждать багги втроем. Приехали за нами где-то через пол часа на какой-то машине с прицепом. Мы сели в кузов, и то как сели, встали и стоя ехали до багги. Ну и собственно почему 4 звезды а не 5. Багги - полная шляпа. Пыльно, грязно. Ехать надо за инструктором, очень медленно. Длится поездка 15 минут. Приезжаешь грязный и без особых эмоций. И самое обидное то, что кто-то из туристов купил такую же экскурсию за 25 бачей