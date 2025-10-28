Если вы ищете максимум впечатлений за один день — эта экскурсия точно для вас! Мы отправимся в удивительный Тазы каньон — сердце национального парка, где скалы взмывают в небо, а
Описание трансферДень, полный приключений Готовы к приключениям, от которых захватывает дух? Мы приглашаем вас провести день, наполненный драйвом, скоростью и незабываемыми эмоциями! Всё начинается с спуска по горной реке — вас ждёт рафтинг с бурными порогами, освежающей пеной и смехом на каждой волне. А дальше — только больше: зиплайн перенесёт вас с одного берега на другой, даря ощущение полёта и свободы. Свобода и драйв Не успеете отдышаться, как уже окажетесь за рулем квадроцикла или багги! Эти лёгкие машины пронесут вас по извилистым пыльным дорогам, сквозь сосновые леса и горные пейзажи. Каждому найдётся развлечение по душе — будь вы опытный экстремал или новичок, главное — готовность к приключениям. Джип-сафари завершит эту насыщенную программу: ветер в лицо, громкая музыка, разбрызганная вода и крики восторга в каждой машине. Весь день вы будете окружены потрясающей природой и заботой опытной команды инструкторов, которая снабдит вас всем необходимым снаряжением и даст подробный инструктаж. Это день, который останется с вами надолго. Готовы испытать себя и увидеть природу с новой стороны? Важная информация:
- Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать.
- Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем.
Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кёпрюлю каньон
- Река Кёпрючай
Что включено
- Трансфер
- Профессиональный инструктор
- Оборудование и страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать
- Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
28 окт 2025
Добрый день! Сам рафтинг очень понравился, нам повезло с гидом, который нас сопровождал на спуске. Махмуд очень весёлый, хорошо говорит на нескольких языках. Вода была действительно,очень холодной, за 2 часа
E
Erlan
11 окт 2025
Все в целом понравилось, цена хорошая, единственное на багги не так много времени было уделено, рафтинг крутой по времени идеальный, вода прохладная порядка 10* градусов (на момент 10 октября). Турки
А
Артем
22 сен 2025
В целом понравилось. Сначала долго ехали в горы, примерно 2.5 часа с одной остановкой. Потом прокатились на зиплайне, примерно 200м. Вообще не экстремально, но приятно, что такой бонус есть. Потом
Д
Денис
21 сен 2025
В
Владислав
20 сен 2025
Все прошло хорошо, встретили, провели инструктаж и сразу за дело, зиплайн, после рафтинг, незабываемые ощущения! Красивые виды на тазы каньоне. Багги и джиппинг тоже хороши, прокатили с ветерком и музычкой!
О
Оксана
20 сен 2025
Здравствуйте, отличная экскурсия!
Больше всего запомнился, конечно, рафтинг! Ощущение, когда все вместе работаете веслами, преодолеваете мощный порог, и на тебя обрушивается водопад брызг — бесценно! Это был настоящий командный дух и море смеха. Остальные активности (джиппинг, зиплайн, баги) стали отличным дополнением к этому водному драйву. Рекомендую именно из-за сплава! Любителям рафтинга однозначно рекомендую! Лучше чем в Сочи!
