Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера

Если вы ищете максимум впечатлений за один день — эта экскурсия точно для вас! Мы отправимся в удивительный Тазы каньон — сердце национального парка, где скалы взмывают в небо, а
река шумит внизу.

Вас ждёт головокружительный рафтинг по горной реке, захватывающая поездка на квадроцикле и багги, а также джип-сафари по горным тропам. И в завершение — зиплайн над каньоном, чтобы увидеть эту красоту с высоты. Адреналин, природа и яркие эмоции — всё включено!

4.5
6 отзывов
Описание трансфер

День, полный приключений Готовы к приключениям, от которых захватывает дух? Мы приглашаем вас провести день, наполненный драйвом, скоростью и незабываемыми эмоциями! Всё начинается с спуска по горной реке — вас ждёт рафтинг с бурными порогами, освежающей пеной и смехом на каждой волне. А дальше — только больше: зиплайн перенесёт вас с одного берега на другой, даря ощущение полёта и свободы. Свобода и драйв Не успеете отдышаться, как уже окажетесь за рулем квадроцикла или багги! Эти лёгкие машины пронесут вас по извилистым пыльным дорогам, сквозь сосновые леса и горные пейзажи. Каждому найдётся развлечение по душе — будь вы опытный экстремал или новичок, главное — готовность к приключениям. Джип-сафари завершит эту насыщенную программу: ветер в лицо, громкая музыка, разбрызганная вода и крики восторга в каждой машине. Весь день вы будете окружены потрясающей природой и заботой опытной команды инструкторов, которая снабдит вас всем необходимым снаряжением и даст подробный инструктаж. Это день, который останется с вами надолго. Готовы испытать себя и увидеть природу с новой стороны? Важная информация:
  • Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать.
  • Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем.

Вторник, четверг, воскресенье в 7:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кёпрюлю каньон
  • Река Кёпрючай
Что включено
  • Трансфер
  • Профессиональный инструктор
  • Оборудование и страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайте удобную одежду и обувь, которую не жалко испачкать
  • Возьмите защиту от солнца: очки, головной убор, крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
3
2
1
Л
Лариса
28 окт 2025
Добрый день! Сам рафтинг очень понравился, нам повезло с гидом, который нас сопровождал на спуске. Махмуд очень весёлый, хорошо говорит на нескольких языках. Вода была действительно,очень холодной, за 2 часа
ноги просто отмерзли, в следствие этого заболела. Обед был скудный, но мы наелись. далее была поездка на мини каньон, очень красивое место и катание на багах, мой инструктор, с которым я ехала устроил настоящий экстрим. Получила двойной адреналин и незабываемые эмоции. Спасибо за экскурсию!

E
Erlan
11 окт 2025
Все в целом понравилось, цена хорошая, единственное на багги не так много времени было уделено, рафтинг крутой по времени идеальный, вода прохладная порядка 10* градусов (на момент 10 октября). Турки
которые там сидят не дают воду, видимо они больше зарабатывают на аренде и напитках(так как человек без воды реально не может столько протянуть). Советую брать воды из расчета минимум 1 литр на человека(или даже 1.5).

А
Артем
22 сен 2025
В целом понравилось. Сначала долго ехали в горы, примерно 2.5 часа с одной остановкой. Потом прокатились на зиплайне, примерно 200м. Вообще не экстремально, но приятно, что такой бонус есть. Потом
я уехал с другой группой в каньон на джипе (видимо разные экскурсии у людей и кто-то остался). Ехать прикольно, каньон красивый, но не большой. Постояли там, потом поехали на рафтинг. Долго плыли, брызгались, купались, проходили пороги. Мне лично было не страшно, пороги там не сильно большие осенью, но вода холодная. Потом обед - рис, макароны, зелень, шашлык. Потом часть группы уехала в каньон Тазы, а мы остались ждать багги втроем. Приехали за нами где-то через пол часа на какой-то машине с прицепом. Мы сели в кузов, и то как сели, встали и стоя ехали до багги. Ну и собственно почему 4 звезды а не 5. Багги - полная шляпа. Пыльно, грязно. Ехать надо за инструктором, очень медленно. Длится поездка 15 минут. Приезжаешь грязный и без особых эмоций. И самое обидное то, что кто-то из туристов купил такую же экскурсию за 25 бачей

Д
Денис
21 сен 2025
В
Владислав
20 сен 2025
Все прошло хорошо, встретили, провели инструктаж и сразу за дело, зиплайн, после рафтинг, незабываемые ощущения! Красивые виды на тазы каньоне. Багги и джиппинг тоже хороши, прокатили с ветерком и музычкой!
Также еще была остановка для фото и проезжали через узкий мост, где еле еле вмещается одна машина!
Единственный минус, из-за пробок в Анталье долго добираться до места проведения экскурсии, 1,5-2 часа из Бельдиби

О
Оксана
20 сен 2025
Здравствуйте, отличная экскурсия!
Больше всего запомнился, конечно, рафтинг! Ощущение, когда все вместе работаете веслами, преодолеваете мощный порог, и на тебя обрушивается водопад брызг — бесценно! Это был настоящий командный дух и море смеха. Остальные активности (джиппинг, зиплайн, баги) стали отличным дополнением к этому водному драйву. Рекомендую именно из-за сплава! Любителям рафтинга однозначно рекомендую! Лучше чем в Сочи!

Входит в следующие категории Кемера

