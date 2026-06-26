Если хочется ненадолго сбежать от суеты и провести время на море, эта прогулка отлично подойдёт. Вы отправитесь вдоль побережья Кемера, увидите живописные бухты с прозрачной водой, искупаетесь и насладитесь отдыхом на яхте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Купание в живописных местах. Сделаем несколько остановок в бухтах с чистой бирюзовой водой, где можно поплавать.

Отдых на борту. Насладитесь морским бризом, красивыми видами и спокойной атмосферой вдали от многолюдных пляжей.

Комфортное путешествие. На яхте можно заказать напитки и лёгкие закуски, чтобы отдых был ещё приятнее.

Вы можете выбрать удобный формат прогулки:

утренний рейс

дневной рейс

Организационные детали