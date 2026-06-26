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Бухты Кемера - на моторной яхте с купанием

Провести несколько часов в море и отдохнуть вдали от шумных пляжей
Если хочется ненадолго сбежать от суеты и провести время на море, эта прогулка отлично подойдёт.

Вы отправитесь вдоль побережья Кемера, увидите живописные бухты с прозрачной водой, искупаетесь и насладитесь отдыхом на яхте.
Бухты Кемера - на моторной яхте с купанием
Бухты Кемера - на моторной яхте с купанием
Бухты Кемера - на моторной яхте с купанием

Описание экскурсии

Купание в живописных местах. Сделаем несколько остановок в бухтах с чистой бирюзовой водой, где можно поплавать.

Отдых на борту. Насладитесь морским бризом, красивыми видами и спокойной атмосферой вдали от многолюдных пляжей.

Комфортное путешествие. На яхте можно заказать напитки и лёгкие закуски, чтобы отдых был ещё приятнее.

Вы можете выбрать удобный формат прогулки:

  • утренний рейс
  • дневной рейс

Организационные детали

  • Точное время выезда зависит от расположения вашего отеля
  • Если выбранный рейс окажется полностью забронирован, мы предложим альтернативное время
  • При желании можно взять еду с собой или заказать питание за дополнительную плату
  • С вами будут капитан и команда яхты

в понедельник и четверг в 10:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 145 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных профессионалов.

Входит в следующие категории Кемера

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