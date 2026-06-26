Если хочется ненадолго сбежать от суеты и провести время на море, эта прогулка отлично подойдёт.
Вы отправитесь вдоль побережья Кемера, увидите живописные бухты с прозрачной водой, искупаетесь и насладитесь отдыхом на яхте.
Вы отправитесь вдоль побережья Кемера, увидите живописные бухты с прозрачной водой, искупаетесь и насладитесь отдыхом на яхте.
Описание экскурсии
Купание в живописных местах. Сделаем несколько остановок в бухтах с чистой бирюзовой водой, где можно поплавать.
Отдых на борту. Насладитесь морским бризом, красивыми видами и спокойной атмосферой вдали от многолюдных пляжей.
Комфортное путешествие. На яхте можно заказать напитки и лёгкие закуски, чтобы отдых был ещё приятнее.
Вы можете выбрать удобный формат прогулки:
- утренний рейс
- дневной рейс
Организационные детали
- Точное время выезда зависит от расположения вашего отеля
- Если выбранный рейс окажется полностью забронирован, мы предложим альтернативное время
- При желании можно взять еду с собой или заказать питание за дополнительную плату
- С вами будут капитан и команда яхты
в понедельник и четверг в 10:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 145 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных профессионалов.
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