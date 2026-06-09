Мои заказы

Дайвинг в Кемере: бухты, рифы и обитатели моря

Два погружения, обед на борту и снорклинг
Бухты Кемера защищены от ветра, поэтому здесь удобно знакомиться с подводным миром. Вы погрузитесь на 5–8 метров, рассмотрите рифы, рыб, морских звёзд и, возможно, осьминогов. В перерыве пообедаете на борту и поплаваете с маской.
Дайвинг в Кемере: бухты, рифы и обитатели моря
Дайвинг в Кемере: бухты, рифы и обитатели моря
Дайвинг в Кемере: бухты, рифы и обитатели моря

Описание экскурсии

  • Утром вас заберут от места проживания и отвезут в порт Кемера. Отсюда судно выйдет к местам погружений: бухтам Аквариум, Лунный свет и Маяк. На борту инструкторы расскажут о правилах поведения, технике безопасности и порядке спуска под воду, а потом разделят гостей на группы
  • Первое погружение проходит на глубине 5–8 метров и длится 15–20 минут. После него вас ждёт обед на борту. Свободное время можно уделить снорклингу
  • Второе погружение пройдёт в другой точке маршрута. Глубина и продолжительность такие же. Места выбирают по погоде и течениям

Примерный тайминг

9:30 — встреча в отеле и выезд в порт
9:45 — посадка на лодку
10:00 — отправление судна
10:30 — инструктаж по дайвингу и правилам безопасности
11:00 — первая остановка для погружения
12:00 — вторая остановка
13:00 — обед на яхте
14:30 — возвращение в порт
15:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Погружение запрещено беременным женщинам, людям после операции, с проблемами дыхания, повреждением барабанных перепонок, тяжёлыми хроническими заболеваниями. Также не допускают гостей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Дети от 10 лет могут погружаться. Уметь плавать необязательно: погружение проходит с инструктором и на небольшой глубине
  • Между авиаперелётом и дайвингом должно пройти не менее суток. Сразу после активности также не стоит лететь
  • Страховка, снаряжение для дайвинга и обед (в меню — рыба или курица, рис или булгур, салат) входят в стоимость. Отдельно оплачиваются напитки, фото и видео. Если у вас билет без погружения, снаряжение для снорклинга также оплачивается дополнительно
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный, 12+ (с дайвингом)€36
Снорклинг€27
Дети до 5 лет€18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 55 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Дайвинг в Кемере: бухты, рифы и обитатели моря»

Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
На автобусе
8 часов
-
10%
4 отзыва
Групповая
Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
Из Кемера навстречу обитателям Средиземного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июн в 08:30
€18€20 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера
8 часов
4 отзыва
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера
Погрузиться в волшебный подводный мир Средиземного моря
Начало: У вашего места проживания
10 июн в 09:00
11 июн в 09:00
€28 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
6 часов
20 отзывов
Групповая
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Погрузитесь в мир подводных чудес Средиземного моря. Яркие рыбки и загадочные пещеры ждут вас на этой увлекательной водной прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$37 за человека
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
На яхте
10 часов
1 отзыв
Групповая
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июн в 08:00
11 июн в 08:00
€65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
-10%
до 23 июня
€36 за человека