Поднимем паруса — и отправимся в приключение! Остановки — у Пиратской пещеры, в Райской бухте, рядом с античным Фаселисом и в бухте с бирюзово-молочной водой. Загорайте на палубе, купайтесь в чистом море и любуйтесь Таврскими горами. А на борту для вас — обед, музыка и зажигательная пенная вечеринка.
Описание экскурсии
8:45–9:45 — встретим вас у отеля Кемера, Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы или Текирова на комфортабельном авто и отправимся в путь
10:00–15:30 — морская прогулка
- Посетим четыре локации: Пиратскую пещеру, Райскую бухту, древнюю бухту Фаселис и живописную бухту с бирюзово-молочной водой. На каждой стоянке — примерно час свободного времени для купания и снорклинга
- Подадим обед — барбекю из курицы с макаронами и салатом
- На борту — развлечения на любой вкус: анимация и пенная вечеринка для любителей драйва, релакс без шума на первой палубе и солнечные ванны на второй
- На теплоходе есть душ, туалет, столы, стулья, лежаки, матрасы
15:30 — прибытие в порт Кемера
16:00–16:30 — возвращение в ваши отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельно автомобиле, водная прогулка, обед, страховка
- Дополнительные расходы — напитки на борту (по желанию)
- На борт нельзя проносить свою еду и алкогольные напитки
- Мы не сможем забрать вас из районов Чиралы и Олимпос — в этом случае вы должны будете добраться до удобного места встречи самостоятельно
- С вами будет один из представителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€17
|От 7 до 11 лет
|€10
|До 6 лет (с посадочным местом)
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
