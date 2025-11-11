Приглашаем вас на незабываемую встречу с дельфинами в Кемере! Вас ждет увлекательное шоу, море эмоций и возможность поплавать с этими умными и дружелюбными морскими животными. Это отличное развлечение для всей семьи и яркое воспоминание на долгие годы. Не упустите шанс подарить себе и детям настоящую сказку!
Описание экскурсииНезабываемый день для всей семьи Откройте для себя магию общения с самыми дружелюбными морскими жителями — дельфинами! Это не просто экскурсия, а настоящая эмоциональная встреча с умнейшими созданиями моря, которая останется в вашей памяти надолго. Дельфинарий, расположенный в живописной зоне парка «Лунный свет», предлагает вам уникальный опыт: посмотреть шоу морских артистов, сфотографироваться с ними и даже поплавать вместе. Как проходит экскурсия Сначала вас заберут от отеля на удобном автобусе и доставят к месту проведения программы. После прибытия вы займёте свои места в амфитеатре: они расположены так, чтобы было хорошо видно каждое движение артистов на водной арене. В течение 45 минут вы будете наблюдать красочное представление с участием дельфинов и морских котиков — захватывающее зрелище, наполненное трюками, прыжками и игривыми моментами. Взаимодействие с дельфинами После шоу будет свободное время, во время которого вы сможете сфотографироваться с животными или, по желанию, выбрать дополнительную опцию — плавание с дельфинами. Это безопасное и трогательное приключение под присмотром опытных тренеров, которое особенно радует детей и оставляет яркие впечатления у взрослых. Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце, сланцы.
- Плавание с дельфинами оплачивается отдельно и бронируется заранее.
- Для маленьких детей (до 5 лет) не гарантируется отдельное место в автобусе — если будет свободно, ребенок сможет ехать отдельно, в противном случае на руках у взрослого.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги гида
- Шоу-программа
Что не входит в цену
- Плавание с дельфинами
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
