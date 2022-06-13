Мини-группа
до 1 чел.
Уникальный опыт общения с дельфинами
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
«Плавание с дельфинами в Кемере Плавание с дельфинами - это как весь мир, как мечта всех людей, в возрасте от 7 до 70 лет»
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$116 за человека
Групповая
до 25 чел.
Дельфинарий в Кемере
Начало: Ваш отель
«Незабываемый день для всей семьи Откройте для себя магию общения с самыми дружелюбными морскими жителями — дельфинами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
$116 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Плавание с дельфинами
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Плавание с дельфинами — это, пожалуй, мечта многих людей независимо от возраста»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
28 июн в 10:00
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан13 июня 2022Получили массу удовольствия. Придём на следующий год. Привет из Германии!
- ММихаил11 июня 2022Добрый день! В июле отдыхали с супругой в Кемере! всем отстались довольные!!!! Все организованно чётко, русскоговорящий гид. Всем советую!
- ЕЕлена10 июня 2022Большое спасибо за превосходный отдых и море положительных эмоций. Отличные цены, русскоговорящие гиды, приятные скидки и бонусы, транспорт подъезжает прямо к отелю, прекрасный сервис, рекомендуем.;)
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Дельфины»
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Сейчас в Кемере в категории "Дельфины" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 132. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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