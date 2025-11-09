Маршрут этого тура проходит вдоль побережья Средиземного моря. Вы увидите затонувший город и скальные гробницы, голубые бухты и зелёные холмы.
Вас ожидают пешие прогулки и посещение "мест силы", купание в освежающих морских водах и круиз на яхте.
Описание водной прогулкиЭтот тур - уникальная возможность увидеть древний город Мира, побывать в центре паломничества христиан - церкви Николая Чудотворца, погрузиться на дно, в затонувший древний город Какова, а также полюбоваться прекрасными пейзажами с суши и с воды. Краткая программа:
- Сбор туристов из отелей;
- Посещение римского театра, скальных гробниц и древнего города Мира;
- Посещение церкви Святого Николая;
- Прогулка на яхте в затонувший город Кекова, на частной лодке-аквариуме (2,5 часа);
- Остановка;
- Обед в ресторане;
- Возвращение в отели.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римский театр
- Скальные гробницы и древний город Мира
- Церковь Святого Николая
- Город Кекова
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Морская прогулка у острова Кекова.
- Входные билеты в город Мира
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы.
- Билеты в Церковь Св. Николая (20$)
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
