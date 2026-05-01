Вы отправитесь в Каппадокию, чтобы исследовать древние подземные города.
Познакомитесь с историей и архитектурой края, узнаете, как были построены древние крепости, церкви и мечети.
Проведёте ночь в аутентичном отеле, проводите закат и встретите рассвет, познакомитесь с национальной кухней и оставите частичку души в этом регионе.
Познакомитесь с историей и архитектурой края, узнаете, как были построены древние крепости, церкви и мечети.
Проведёте ночь в аутентичном отеле, проводите закат и встретите рассвет, познакомитесь с национальной кухней и оставите частичку души в этом регионе.
Описание экскурсии
День первый:
- Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
- Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
- Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
- Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
- Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
- Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
- Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
- Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
- Посещение церкви Святой Нино.
- Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
- Остановка в долине Любви с панорамными видами.
- Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
- Закат в национальном парке «Красная долина».
- Заселение в отель и ужин (шведский стол).
День второй:
- Полёт на воздушном шаре.
- Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
- Завтрак в отеле (шведский стол).
- Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
- Остановка в долине голубей.
- Традиционный обед в городе Конья.
- Возвращение в отель в Сиде.
На экскурсии вы узнаете:
- о формировании Каппадокии.
- её историческом и культурном наследии.
- образовании знаменитых подземных городов.
- роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
- особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Транспорт зависит от количества пассажиров: до 19 мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), 20–32 места (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), 40–46 мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari).
- Детям до 4 лет отдельное место в автобусе не предоставляется. Они сидят на коленях у взрослых.
- Программа может изменяться в зависимости от погоды или других факторов, гид принимает решения на месте.
- Полёт на воздушном шаре может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий.
- Путешествие включает посещение магазинов, где можно ознакомиться с традиционными ремеслами региона.
- С вами будет один из наших профессиональных гидов.
В стоимость включено:
- Проживание в отеле World Hotel (Mustapaşa) или Arien Hotel (Mustapaşa).
- Трансфер от вашего места проживания в регионе Алания и обратно.
- Завтрак и ужин в отеле.
- Билет в Подземный город.
- Посещение нацпарка Гёреме (кроме музея).
- Вода в автобусе.
- Страховка на время экскурсии.
- Сопровождение русскоговорящего гида.
Дополнительно по запросу (за отдельную плату):
- Напитки в отеле.
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) — €15 за прием пищи.
- Завтрак в горах (1-й день).
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 часа) — €30.
- Полёт на воздушном шаре — на рассвете 1 час — над долинами Гёреме (до 150 шаров в небе) — от €130 до €250 (проверьте цену на выбранную дату).
- Доплата за проживание в одноместном номере — €15.
- Сафари на джипах на рассвете — €50.
- Катание на лошадях по долинам Каппадокии на рассвете/закате — €50.
- Поездка по долинам на рассвете/закате (2 часа) — €50.
- Дервишские молитвы (Сема, духовный танец) — €20.
- Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» — €40.
в понедельник, четверг и субботу в 01:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|8 лет и старше — взрослый
|€30
|4–8 лет — ребёнок
|€22
|0–4 года — младенец (едет на руках, отдельное место не предоставляется)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 01:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1516 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Двухдневная поездка из Кемера в Каппадокию»
-
10%
Групповая
Лучший выборПодводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
Из Кемера навстречу обитателям Средиземного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€18
€20 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
-
10%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
1 июн в 02:30
€45
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Завтра в 16:00
31 мая в 16:00
€60 за человека
-14%
до 31 декабря
€30 за человека