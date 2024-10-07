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Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 апр в 02:30
€56
€70 за человека
Групповая
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Кемера к лавандовым полям и бирюзовому озеру Салда. Насладитесь ароматами и видами Турции
Начало: У вашего отеля
1 июл в 03:00
4 июл в 03:00
€60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
10 апр в 18:00
12 апр в 18:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 октября 2024Организация тура - на твердую 5-ку. По поводу длительного переезда-не переживайте. Во первых,будут остановки,во вторых -обязательно,обязательно! добивайтесь того,чтобы вашим гидом был Султан!! Феноменально интересно,все вопросы сразу решаются,в общем просто класс!!!
- ДДмитрий7 октября 2024Всем добрый день. Мы посетили 26-27 сентября "Калейдоскоп Каппадокии на 2 дня из Кемера" с полетом на воздушно м шаре. Коротко о
- ГГилимьянова2 октября 2024Классная, познавательная экскурсия. Каппадокия это чудо природы, таких мест больше нет, уникальное. У нас был лучший гид Султан и веселая группа. Не бойтесь дороги, даже не сомневайтесь, оно того стоит 🫶❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Ночные»
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