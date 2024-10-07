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экскурсии. 1. Советую или нет посетить данную экскурсию - однозначно ДА!!!!! Советую ли с детьми - надо подумать, скорее нет, детям (может и подросткам) покажется нудно, долго и очень тяжело по сути 2 дня провести в автобусе, но это мое мнение (и хорошо что своих детей не взял). 2. Во время экскурсии посещали: - церковь (если не ошибаюсь Св. Иоанна Крестителя) вырезанную в скале с удивительными фресками. Фоткать нельзя было, но экскурсовод в индивидуальном порядке предоставил фотографии по запросу. Удивила сама по себе архитектура, фрески. - национального парка под открытым небом Гёреме. - долину Воображений (Долины Фантазий). Действительно Долина Фантазий. Ходишь вокруг всей этой красоты с одной стороны напоминает камень сидящего человека, с другой кота, в общем тут у кого какая фантазия и кто что видит в этих застывших скульптурах. - долины Любви, Голубей. Удивительные формы, панорамы. Жалко что в саму долину не спускались, хотя это был бы еще дополнительно пеший проход 2-3км. - ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии». Интересная подача истории возникновения такого место как "Кападокия" да и в целом Турции как государства. - экскурсовод смог даже обеспечить доступ (были в нескольких) в сохранившиеся жилище (а сейчас туристические лавки) в несколько локаций. Конечно полазить по 3-4 этажным строениями вырезанным в камне, увидеть структуру прежнего жилища где люди принимали гостей, спали, ели - это удивительно и очень необычно!!! - там же где церковь Св. Иоанна Крестителя посещали музей подземного строения. Очень интересно было увидеть (походить, а где-то пролезть) как в скале вырезаны лабиринты, помещения где хранили, приготавливали пищу, спальни, туалеты, систему вентиляции и даже своего рода тюремные камеры для заключения. - различные торговые объекты по ходу передвижения (заезжали в магазин по продаже пряностей, сладостей, сувениров, орехов, сухофруктов и пр., также заезжали в магазин по производству и продаже ювелирных изделий с применением природных камней добытых в Турции, и пр. магазины и лавки). Что купить есть, цены 50/50 надо с подходом покупать не все доступно, что-то дороговато, что-то по приемлемой цене. На то оно и рассчитано что данные заведения посещают туристы и жать что там цены будет ниже чем в других городах не стоит. 3. Надо быть готовым что по сути 2 дня ты в автобусе: либо ты едешь, либо ты из него выходишь для посещения достопримечательностей. 4. Экскурсовод у нас был по имени Султан, на русском разговаривает без проблем, передает, доносит информацию очень понятно. Советую побывать на экскурсии у этого экскурсовода, видно что человек "болеет" историей своей страны, очень много знает и пытается на сколько это возможно донести информацию до гостей в сжатые сроки поездки. 5. Отдельный комментарий по поводу водителя. Водителя звали Эко. Удивительный колоритный человек, кто посетит экскурсию с этим водителем поймет о чем говорю, это надо видеть и слышать….)))))))