Приключение с эмоциями и драйвом Погрузитесь в захватывающее приключение по горам и деревням Анталии на настоящем джип-сафари! Это день, полный впечатлений, неожиданных пейзажей и весёлого драйва по бездорожью. Мы заберем вас прямо из отеля и отправимся в путешествие по маршруту с панорамными видами, старинными деревнями и освежающим купанием в каньоне. Первая остановка — ущелье Kesme Bogaz. Здесь вы сможете запечатлеть дыхание природы на фото: величественные скалы, поросшие зеленью, и прозрачный воздух, напоённый ароматом хвои. Далее — платан-гигант, живущий вот уже две тысячи лет, и молчаливая Византийская крепость, чьи стены помнят века. Вы прогуляетесь по деревне, где живут местные жители — место, где время замедляется, а жизнь течёт по своим древним законам. После — короткий визит в пещеру: прохлада каменных сводов, где шепчутся капли и прячутся тени прошлого. Незабываемое путешествие Джипы унесут вас на высоту 1500 метров, где откроется вид, от которого захватывает дух — Анталия и Кемер сливаются с горизонтом в одну картину. Здесь, среди гор, вас ждёт обед: нежная курица на вертеле или форель, приготовленная с заботой, а рядом — свежий хрустящий салат. И наконец — освежающее купание в ледяной горной реке. Вода оживляет тело, а душа замирает в этом моменте полной свободы. Завершив это насыщенное путешествие, вы вернётесь в отель с улыбкой, ветром в душе и историей, которую будете вспоминать ещё долго. Важная информация:

Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.