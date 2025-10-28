Погрузитесь в мир дикой природы Турции на джип-сафари из Кемера. Вас ждут живописные горы, старинные деревни и освежающее купание в каньоне. Величественные скалы и платан-гигант создадут атмосферу настоящего приключения. Обед на высоте 1500 метров и купание в горной реке оставят незабываемые впечатления. Удобная одежда и купальник обязательны для полного комфорта
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Захватывающее приключение
- 🌄 Панорамные виды
- 🏞 Купание в реке
- 🏰 Византийская крепость
- 🌳 Древний платан
- 🏡 Местные деревни
Что можно увидеть
- Ущелье Kesme Bogaz
- Византийская крепость
- Платан-гигант
Описание экскурсии
Приключение с эмоциями и драйвом Погрузитесь в захватывающее приключение по горам и деревням Анталии на настоящем джип-сафари! Это день, полный впечатлений, неожиданных пейзажей и весёлого драйва по бездорожью. Мы заберем вас прямо из отеля и отправимся в путешествие по маршруту с панорамными видами, старинными деревнями и освежающим купанием в каньоне. Первая остановка — ущелье Kesme Bogaz. Здесь вы сможете запечатлеть дыхание природы на фото: величественные скалы, поросшие зеленью, и прозрачный воздух, напоённый ароматом хвои. Далее — платан-гигант, живущий вот уже две тысячи лет, и молчаливая Византийская крепость, чьи стены помнят века. Вы прогуляетесь по деревне, где живут местные жители — место, где время замедляется, а жизнь течёт по своим древним законам. После — короткий визит в пещеру: прохлада каменных сводов, где шепчутся капли и прячутся тени прошлого. Незабываемое путешествие Джипы унесут вас на высоту 1500 метров, где откроется вид, от которого захватывает дух — Анталия и Кемер сливаются с горизонтом в одну картину. Здесь, среди гор, вас ждёт обед: нежная курица на вертеле или форель, приготовленная с заботой, а рядом — свежий хрустящий салат. И наконец — освежающее купание в ледяной горной реке. Вода оживляет тело, а душа замирает в этом моменте полной свободы. Завершив это насыщенное путешествие, вы вернётесь в отель с улыбкой, ветром в душе и историей, которую будете вспоминать ещё долго. Важная информация:
Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Сопровождение
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Вход на пещеру
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Не забудьте надеть удобную одежду
- Которую не жалко запачкать - на маршруте будет пыльно
- Мокро и весело! Возьмите купальник
- Головной убор
- Солнцезащитные очки и защиту для гаджетов - день обещает быть активным и незабываемым
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
28 окт 2025
Горы, лес, реки, все как заявлено, красивая дикая природа Турции. Из отеля забрали и доставили обратно.
O
Oskars
24 окт 2025
великолепная поездка, море удовольствия от видов и атмосферы джип сафари ето обезательно нада брать:).
А
Александр
23 окт 2025
Хорошие водители. Джип для Турции тоже хороший. Маршрут вполне интересный.
I
Irina
23 окт 2025
Спасибо, очень было весело увидели много красивых мест. Водители были очень внимательны. День прошёл в замечательной обстановки.
Н
Нина
28 авг 2025
Увидели все, что заявлено в описании - несколько смотровых площадок, пещера и горная река. Очень понравился сопровождающий - много рассказывал и шутил.
О
Оксана
22 июл 2025
Экскурсию перенесли на час позже, выехали в 10:00. Парни-водители - молодцы! Природа красивая. Пещера маленькая (это не вина организаторов:)), вход 2$. Жарко в горах, спасительной прохлады нет. Плюс: у нас
Т
Татьяна
24 июн 2025
Приятная прогулка с небольшой долей адреналина. Доброделателтный и умелый водитель. В дополнение обед, посещение пещеры и купание в прохладнрй воде.
