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Я уехал из отеля в 07:30 и вернулся в 19:30 где-то. Первое с чем я столкнулся и не особо понравилось, это организация на месте привоза. Начали собирать всех для оплаты второй части. Это было максимально долго(ушло около 40-50 минут) на все, так как гид отвлекался на другие группы, которые приезжали. Далее обувь, если будите покупать там кораллки, то они стоят 10€, а не 6€. До лодок вас будут везти по реке немного и делать фото вас(это займет время). Так же учитывайте, река горная, ее температура 10-12 градусов. Дополнительное питание на спуску будет, стоит 3€, напитки 3€, пиво 5€. Сам спуск для новичка - отличный. Вид на каньен потрясный, фото так не передаст.