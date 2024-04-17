Покататься на джипах в Кемере

Найдено 8 экскурсий в категории «Джиппинг» в Кемере, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«По реке в каньоне Кёпрюлю вы отправитесь на рафтинг, а по каньону Тазы для вас устроят джип-тур»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
«А оттуда мы все вместе колонной джипов направимся к нашей первой остановке, деревне Гедельме»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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    Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

  • T
    Ttradost
    29 марта 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Экскурсия в каньон Тазы
    Экскурсией довольна, масса впечатлений, великолепные виды! Доплат нет, рассчёт на месте у гида. Лучше брать доллары, с евро сдачи не
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    сдают. Гид в нашей группе был Мехмет, много шутил, рассказывал обо всём, отвечал на вопросы, каждому уделял внимание. Молодец! Обед был после экскурсии. Дорога совсем не утомительная. Всё классно!

  • П
    Полина
    20 октября 2023
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия понравилась, Химера топ, хотя подниматься на гору было не просто. Гида не было, так же мы не смогли попасть в город Олимпос т к за вход надо платить именно в лирах.
  • O
    Oglad087
    7 октября 2023
    Экскурсия в каньон Тазы
    Красивое место
  • М
    Марина
    27 сентября 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Все было супер! Впечатлений море!
    Все было супер! Впечатлений море!
  • В
    Вайгульт
    22 сентября 2023
    Джип-сафари в Кемере
    Организация неплохая с точки зрения тайминга,забрали и привезли в отель,покормили вкусно,но экскурсия была выбрана как экстремальная,динамичная. Мы же еле плелись
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    и по ухабистым дорогам,и по ровной дороге. Может,это из-за соображений безопасности,но пишите тогда так в описании,что будет спокойная езда. Мы ехали тупо в тишине,с запахом серо-водорода (видимо,перегревался двигатель,я не шарю). Нет никакой информации,тупо вот дерево,вот река,вот пещера. Хоть легенду придумайте,чтоб было интереснее😅

  • V
    Vladimir
    31 июля 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
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    Я уехал из отеля в 07:30 и вернулся в 19:30 где-то. Первое с чем я столкнулся и не особо понравилось, это организация на месте привоза. Начали собирать всех для оплаты второй части. Это было максимально долго(ушло около 40-50 минут) на все, так как гид отвлекался на другие группы, которые приезжали. Далее обувь, если будите покупать там кораллки, то они стоят 10€, а не 6€. До лодок вас будут везти по реке немного и делать фото вас(это займет время). Так же учитывайте, река горная, ее температура 10-12 градусов. Дополнительное питание на спуску будет, стоит 3€, напитки 3€, пиво 5€. Сам спуск для новичка - отличный. Вид на каньен потрясный, фото так не передаст.

  • К
    Кристина
    17 июля 2023
    Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
    Красивая природа. Свежий воздух. Весело. Немножко экстрима. Можно отлично провести время.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
  3. Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
  4. Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
  5. Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
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