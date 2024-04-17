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10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров»
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Групповая
6 часов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
«По реке в каньоне Кёпрюлю вы отправитесь на рафтинг, а по каньону Тазы для вас устроят джип-тур»
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
«А оттуда мы все вместе колонной джипов направимся к нашей первой остановке, деревне Гедельме»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
«Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья17 апреля 2024Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
- TTtradost29 марта 2024Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍
- ЕЕлена13 марта 2024Весело! Я бы еще сплавилась.
- ЕЕлена10 марта 2024Экскурсией довольна, масса впечатлений, великолепные виды! Доплат нет, рассчёт на месте у гида. Лучше брать доллары, с евро сдачи не
- ППолина20 октября 2023Экскурсия понравилась, Химера топ, хотя подниматься на гору было не просто. Гида не было, так же мы не смогли попасть в город Олимпос т к за вход надо платить именно в лирах.
- OOglad0877 октября 2023Красивое место
- ММарина27 сентября 2023Все было супер! Впечатлений море!
- ВВайгульт22 сентября 2023Организация неплохая с точки зрения тайминга,забрали и привезли в отель,покормили вкусно,но экскурсия была выбрана как экстремальная,динамичная. Мы же еле плелись
- VVladimir31 июля 2023Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
- ККристина17 июля 2023Красивая природа. Свежий воздух. Весело. Немножко экстрима. Можно отлично провести время.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Джиппинг»
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