Приглашаем вас в захватывающее путешествие по захватывающим уголкам природы, куда вас доставят мощные джипы 4x4.
Это уникальная возможность побыть наедине с первозданной природой и насладиться спокойствием вдали от шумной курортной жизни. Незабываемые виды и полное погружение в красоту Таврских гор ждут вас!
Описание экскурсииКаньон Тазы: путешествие в сердце природы Турции Эта экскурсия подарит вам возможность открыть для себя Турцию с другой стороны. Вас ждёт увлекательное сафари по дорогам Таврских гор, живописные виды и невероятные впечатления. Что вас ожидает:
- Утром вас встретят у отеля и доставят к месту отправления джип-сафари. Пересев в открытые внедорожники, вы отправитесь в путешествие среди величественных Таврских гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами. Вы проедете мимо деревень, где местные жители хранят традиции на протяжении многих поколений.
- Через 20 минут вы окажетесь в легендарном Тазы-каньоне, известном как «Долина мудрости». У вас будет час свободного времени для прогулок и наслаждения невероятными пейзажами.
- После каньона вас ждёт вкусный обед, приготовленный специально для группы. Рафтинг по реке для искателей приключений А для тех, кто хочет получить ещё больше эмоций, мы предлагаем двухчасовой рафтинг по реке Кёпрючай. Сплавляясь между отвесных скал, вы получите незабываемые ощущения! Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Вторник, четверг, воскресенье.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
