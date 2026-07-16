Экскурсия в Каньон Тазы Экскурсия в Каньон Тазы из Кемера – это прекрасная возможность познакомиться с красотой и величием Таврских гор, окунуться в спокойствие и умиротворенность турецкой природы. Этот тур всесезонный, поэтому вы можете отправиться в него в любое удобное для вас время. Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам. Наши легендарные джипы доставят вас в места, которые кажутся неотразимыми и могущественными. Находясь посреди величия природы, вы получите прекрасные и незабываемые воспоминания. Обзорная Экскурсия в Каньон Тазы Первый этап нашей ежедневной программы Экскурсия каньон Тазы из Кемера начинается с трансфера из вашего отеля на автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт. Программа экскурсии в каньон Тазы: Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе. Затем мы прибываем в автопарк, где мы пересаживаемся джип-сафари для нашего захватывающего путешествия. Следующим пунктом станет Тазы каньон, до которого мы доберемся примерно за 20 минут на открытых джипах. У нас будет час времени, чтобы исследовать великолепную природу вокруг. После экскурсии обратно приезжаем в автопарк чтобы насладиться вкусным обедом, который продлится около часа. Желающие могут за дополнительную плату отправиться на двухчасовой рафтинг, который находится рядом с автостоянкой. А остальные наши гости могут продолжить свое удовольствие в ресторане, где смогут сделать фотографии на свои смартфоны или фотоаппараты. После прогулки по каньону Тазы и обеда в ресторане наш автобус доставит вас обратно к вашим отелям. Величественные Таврские горы Горный хребет Таурус поразит вас своей неотразимой красотой. Во время экскурсии вы увидите реальность великолепия всей территории от юго-западного побережья Турции до города Хатай. В этом регионе горы тянутся параллельно Средиземному морю, огибая залив Искендерун. Краткая История об Этих Величественных Гор Массивный 350-мильный горный хребет, возвышающийся над равнинами юго-восточной Турции. Горы Тавр полны скалистых вершин и чистых озер, достойных исследования. Когда-то этот хребет разделял две основные культуры древнего мира: Анатолию и Сирию. На протяжении всей истории горы служили символом икон и местами для создания новых культур. Горы названы в честь быка, который когда-то представлял здесь многих древних богов. Многие вершины сложены из белого известняка, хотя часто густо покрыты сосновыми и кедровыми лесами. Можно наткнуться на одну из многочисленных небольших деревень, которые существовали здесь на протяжении веков. Свидетельства этих культур можно увидеть недалеко от города Анталья. В 30 километрах от города находятся древние руины Термессоса. Построенный высоко в горах на высоте 1665 метров, он, как говорили, был одним из самых защищенных, и даже такие знаменитые завоеватели, как Александр Македонский, не смогли взять его. Каньон Тазы Второе название каньона Тазы– “Долина мудрости”. Этот красивый каньон имеет высоту от 200 до 400 метров. Вы сможете увидеть огромное ущелье, образованное течением реки Кепрючай, а также крутые и труднодоступные горные скалы, украшающие это место. Экскурсия по прибытию в ущелье продлится около 45 минут. Обед Когда вы достигнете конечной точки тура, не беспокойтесь, что вы подошли к концу, потому что здесь вас ждет невероятный обед, приготовленный первоклассным шеф-поваром. Шеф-повар предоставит участникам экскурсии возможность насладиться вкусными блюдами, вкусными салатами, приготовленными из самых свежих овощей. Мы рады пригласить вас на Экскурсию в каньон Тазы из Анталии, которая привлечет вас своими условиями. Вы можете предварительно позвонить нам и забронировать билет, чтобы присоединиться к этому туру и узнать больше. Если вы ищете место для духовного развития, и незабываемых воспоминаний, то наш тур как раз подходит для ваших потребностей. Подготовьтесь заранее Время и место встречи Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи):

место встречи – Mc

Donalds рядом с древними воротами Адриана. Важная информация Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем, полотенце, купальные костюмы. Конечно, не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть каждый момент восхищения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.