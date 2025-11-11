Приглашаем вас на незабываемое приключение, где сочетаются драйв багги-сафари и азарт рафтинга! Вы отправитесь покорять бездорожье Таврских гор, проезжая через грязь, пыльные тропы и водные преграды. А затем вас ждёт сплав по лазурной горной реке среди живописных скал и лесов. Заряд адреналина и яркие эмоции обеспечены на весь день!
Описание водной прогулкиНевероятное приключение на суше Подарите себе день настоящего приключения, объединив драйв багги-сафари и азарт рафтинга в сердце Таврских гор! Утром мы отправимся навстречу незабываемым эмоциям. Первая часть нашего маршрута — зажигательное катание на багги по пересечённым дорогам: ухабы, грязь, водные преграды и живописные тропы. Почувствуйте свободу скорости и радость настоящего бездорожья! Не бойтесь испачкаться — именно в этом вся прелесть сафари. Водное путешествие После ярких впечатлений на земле нас ждет не менее захватывающее водное приключение. Мы пересядем на рафты и отправимся покорять бирюзовые воды реки Кёпрючай, которые проложили путь через величественные скалы каньона Кёпрюлю. Сплав будет чередовать спокойные участки с весёлыми порогами, а инструкторы всегда будут рядом, чтобы сделать ваше путешествие безопасным и комфортным. На маршруте предусмотрены остановки для отдыха, купания и фотосессий. После насыщенного приключения всех участников ждёт вкусный обед на природе, где можно будет восстановить силы и поделиться впечатлениями. Рафтинг и багги-сафари — это идеальный день для тех, кто любит активный отдых, природу и яркие эмоции! Важная информация:
- Рекомендуем взять с собой: очки или маску для защиты глаз — от пыли и брызг. Бандану или шарф на лицо — чтобы удобно дышать на пыльных участках. Одежду, которую не жалко испачкать. Удобную обувь — желательно закрытую, чтобы защитить ноги. Запасную одежду и полотенце — пригодятся после поездки. Бутылку воды — чтобы освежиться во время остановок. Солнцезащитный крем — для защиты кожи на открытых участках маршрута.
- Перед началом рафтинга мы рекомендуем собрать длинные волосы в хвост или пучок и снять все украшения, чтобы они не мешали и не потерялись.
- Не забудьте немного наличных — на личные расходы, фото или видео.
- Порядок экскурсии может быть изменен.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Река Кёпрючай
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий инструктор
- Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
- Багги-сафари или сафари на квадроцикле
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
