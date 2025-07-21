Зарядитесь энергией и ощутите вкус настоящего приключения на багги-сафари в сердце Таврских гор! Вас ждёт динамичная поездка по пересечённой местности: пыльные дороги, ручьи, крутые подъёмы и весёлые брызги грязи.
Управлять багги легко и весело — не бойтесь испачкаться, ведь в этом весь кайф! Вас будут окружать живописные горные пейзажи и чистейший воздух. Готовьтесь к активному отдыху, ярким эмоциям и отличному настроению!
Управлять багги легко и весело — не бойтесь испачкаться, ведь в этом весь кайф! Вас будут окружать живописные горные пейзажи и чистейший воздух. Готовьтесь к активному отдыху, ярким эмоциям и отличному настроению!
Описание трансферПриключение с драйвом Прокатиться на багги по живописным дорогам Таврских гор — это отличный способ зарядиться энергией и ощутить настоящий вкус приключения. Вас ждёт яркое путешествие, где азарт скорости сочетается с безопасностью и драйвом. Под руководством опытных инструкторов вы отправитесь в путь по пересечённой местности: будете взбираться на холмы, лавировать между деревьями, пересекать небольшие ручьи и пробираться через участки с пылью, грязью и водой. Маршрут проходит по настоящему бездорожью, поэтому не бойтесь испачкаться — это только добавит эмоций и сделает поездку ещё веселее! На протяжении всего маршрута вас будут окружать потрясающие горные пейзажи: густые леса, скалистые тропы и открытые пространства с захватывающими видами. Инструкторы всегда будут рядом, чтобы помочь в управлении и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Важная информация:
- Рекомендуем взять с собой: очки или маску для защиты глаз — от пыли и брызг, бандану или шарф на лицо — чтобы удобно дышать на пыльных участках, одежду, которую не жалко испачкать, удобную обувь — желательно закрытую, чтобы защитить ноги, запасную одежду и полотенце, бутылку воды, солнцезащитный крем, немного наличных — на личные расходы, фото или видео.
- Важно: ценные вещи, телефоны и украшения лучше оставить в автобусе.
Расписание по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сафари 1.5 - 2 часа
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: очки или маску для защиты глаз - от пыли и брызг, бандану или шарф на лицо - чтобы удобно дышать на пыльных участках, одежду, которую не жалко испачкать, удобную обувь - желательно закрытую, чтобы защитить ноги, запасную одежду и полотенце, бутылку воды, солнцезащитный крем, немного наличных - на личные расходы, фото или видео
- Важно: ценные вещи, телефоны и украшения лучше оставить в автобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 июл 2025
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
21 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
€30 за человека
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Джип сафари из Кемера
Готовы к приключению среди гор и рек? Джип-сафари в Кемере подарит вам драйв и незабываемые виды! Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$28
$35 за человека
Водная прогулка
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
Откройте для себя захватывающий тур в Кёпрюлю Каньоне! Рафтинг, джип-сафари и багги ждут вас. Зиплайн добавит острых ощущений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
21 ноя в 07:00
$45 за человека