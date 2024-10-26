Экстремальные экскурсии Кемера

Найдено 4 экскурсии в категории «Экстрим» в Кемере, цены от $37. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Джиппинг
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
$37 за человека
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Кемера
На автобусе
Багги
12 часов
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, воскресенье в 7:30
1 июн в 07:30
3 июн в 07:30
$40 за человека
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Кемера
На автобусе
Багги
12 часов
Групповая
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота 7:30
Завтра в 07:30
31 мая в 07:30
$37 за человека
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Джиппинг
На автобусе
Багги
11 часов
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Завтра в 07:30
1 июн в 07:30
$47 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 октября 2024
    Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
    Экскурсия в целом хорошая, рафтинг спасает ситуацию, классно, весело, задорно. Зиплайн так себе. Больше разговоров о том как это классно,
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    в итоге минутный спуск по проволоке над узкой частью реки. Водитель забрал и привез вовремя, очень аккуратно и достаточно быстро, спасибо

  • К
    Кристина
    17 июля 2023
    Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
    Красивая природа. Свежий воздух. Весело. Немножко экстрима. Можно отлично провести время.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Экстрим»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
  2. Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Кемера
  3. Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Кемера
  4. Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Старый город
  5. The land of legends
  6. Мира
  7. Олимпос
  8. Иераполис
  9. Озеро Салда
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в мае 2025
Сейчас в Кемере в категории "Экстрим" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 47. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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