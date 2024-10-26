читать дальше в итоге минутный спуск по проволоке над узкой частью реки. Водитель забрал и привез вовремя, очень аккуратно и достаточно быстро, спасибо

Экскурсия в целом хорошая, рафтинг спасает ситуацию, классно, весело, задорно. Зиплайн так себе. Больше разговоров о том как это классно,