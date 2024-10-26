Водная прогулка
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
$37 за человека
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, воскресенье в 7:30
1 июн в 07:30
3 июн в 07:30
$40 за человека
Групповая
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота 7:30
Завтра в 07:30
31 мая в 07:30
$37 за человека
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Завтра в 07:30
1 июн в 07:30
$47 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 октября 2024Экскурсия в целом хорошая, рафтинг спасает ситуацию, классно, весело, задорно. Зиплайн так себе. Больше разговоров о том как это классно,
- ККристина17 июля 2023Красивая природа. Свежий воздух. Весело. Немножко экстрима. Можно отлично провести время.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Экстрим»
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Сейчас в Кемере в категории "Экстрим" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 47. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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