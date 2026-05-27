Пыль поднимается из-под колёс, двигатель ревёт, а впереди — только дикая природа и свобода.
Добро пожаловать на квадро-сафари, где дороги заканчиваются и начинается настоящее приключение! Вы промчитесь по лесным тропам и холмам, преодолеете ручьи и бездорожье. И ощутите, как адреналин смешивается с ароматом хвои и горячего южного воздуха.
Описание экскурсии
Инструктаж и сопровождение — перед стартом вы получите подробные инструкции, а во время поездки вас будут сопровождать опытные проводники.
Сафари на по бездорожью — прокатитесь по пыльным трассам, лесным тропам и пересечённой местности. Почувствуете мощь квадроцикла, преодолевая подъёмы, спуски и природные препятствия.
Остановки для отдыха и фото — сможете перевести дух, насладиться тишиной природы и сделать эффектные снимки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, аренда экипировки (шлем), сафари с инструктором (1,5 ч)
- Программа 16+
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет с трансфером
|€35
|Стандартный билет без трансфера
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
