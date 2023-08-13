Описание экскурсии

Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из отелей региона Кемер в заранее согласованное время. Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи и настоящие испытания. Перед стартом наши опытные гиды проведут подробный инструктаж о программе тура и особенностях управления квадроциклами. После пробных заездов вы будете готовы к настоящему приключению! Трасса проходит через живописные сосновые леса, пересекает горные ручьи и извилистые тропинки. На протяжении 18 километров вы будете наслаждаться драйвом и адреналином, а весь тур займет около 2 часов. В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы вы могли освежиться и искупаться в кристально чистой воде. После купания мы продолжим наше увлекательное путешествие, возвращаясь к начальной точке, откуда вас доставят обратно в отель на комфортабельных трансферных автобусах. ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания. Фотографии и видеозаписи, сделанные во время тура, доступны за дополнительную плату. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя незабываемые эмоции и впечатления на квадроциклах в Кемере! Важная информация: Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи, настоящие испытания и купание в кристально чистой воде. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания!