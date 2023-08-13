Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас.
Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи, настоящие испытания и купание в кристально чистой воде. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания!
Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи, настоящие испытания и купание в кристально чистой воде. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из отелей региона Кемер в заранее согласованное время. Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи и настоящие испытания. Перед стартом наши опытные гиды проведут подробный инструктаж о программе тура и особенностях управления квадроциклами. После пробных заездов вы будете готовы к настоящему приключению! Трасса проходит через живописные сосновые леса, пересекает горные ручьи и извилистые тропинки. На протяжении 18 километров вы будете наслаждаться драйвом и адреналином, а весь тур займет около 2 часов. В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы вы могли освежиться и искупаться в кристально чистой воде. После купания мы продолжим наше увлекательное путешествие, возвращаясь к начальной точке, откуда вас доставят обратно в отель на комфортабельных трансферных автобусах. ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания. Фотографии и видеозаписи, сделанные во время тура, доступны за дополнительную плату. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя незабываемые эмоции и впечатления на квадроциклах в Кемере! Важная информация: Погрузитесь в незабываемое приключение с нашим туром на квадроциклах в Кемере! Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи, настоящие испытания и купание в кристально чистой воде. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания!
среда, Пятница
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один на квадроцикле 18+
|$40
|Два на одном квадроцикле
|$60
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественные Таврских горы
- Живописные сосновые леса
- Горные ручьи
Что включено
- Что включено:
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Сафари на квадроциклах
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, Пятница
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Удобную одежду и обувь (подходящую для сафари как в лесу так и по водной местности)
- Купальник или плавки
- Полотенце
- Сменную одежду
- Солнцезащитный крем
- Бандану и очки (для квадроциклов)
- Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgeniya
13 авг 2023
Ездили на сафари 9.08, в целом все понравилось, за исключением того, что сплав проходит в самый солнцепек и было было круто иметь возможность взять в рафт солнцезащитный крем и телефон
С
Сергей
10 авг 2021
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