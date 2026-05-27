Эта поездка объединяет три ярких впечатления о Турции. Вы поклонитесь мощам Святого Николая и загадаете сокровенное желание у его гробницы.
А после знакомства с историей одной из важнейших христианских святынь увидите неповторимые панорамы на колоритный город Каш и освежитесь на пляже Капуташ.
А после знакомства с историей одной из важнейших христианских святынь увидите неповторимые панорамы на колоритный город Каш и освежитесь на пляже Капуташ.
Описание экскурсии
- От Кемера путь займёт около 2,5 часов — дорога проходит между горами и морем, открывая удивительные панорамы.
- В пути вы заметите, как озеро и море расположены почти рядом, создавая необычный ландшафт.
- Вы увидите храм Святого Николая, где святитель служил при жизни, и подойдёте к его древней гробнице.
- Перед входом в храм заглянем в церковную лавку.
- После посещения святыни вас ждёт обед по системе «шведский стол».
- Затем мы отправимся в Каш — живописный городок примерно в часе езды от Демре.
- В Каше гид покажет вам лучшие панорамы на город и порт.
- После мы отправимся на пляж Капуташ — у вас будет около 1,5 часов для купания в море с берега.
Гид поможет вам глубже ощутить смысл путешествия:
- вы узнаете историю жизни Николая Чудотворца.
- услышите рассказ о создании храма и его значении для христианского мира.
- поймёте, как развивалось раннее христианство и каким был один из первых храмов в истории.
- разберётесь, почему Каш стал таким популярным и что придаёт ему особый колорит.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе Mercedes от вашего отеля и обратно.
- Обед подаётся по системе «шведский стол», напитки во время обеда оплачиваются отдельно (от €1).
- Входной билет в храм (€20) оплачивается на месте.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€60
|Дети от 4 лет с местом
|€60
|Дети до 4 лет с местом
|€20
|Дети до 4 лет без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Храм Святого Николая Чудотворца в Демре + колоритный город Каш + пляж Капуташ (из Кемера)»
-
10%
Групповая
Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Кемера
Погрузитесь в атмосферу Средиземного моря, посетив Каш и пляж Капуташ. Насладитесь живописными видами и уникальной атмосферой Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
29 мая в 07:30
$36
$40 за человека
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
€398 за всё до 6 чел.
€60 за человека