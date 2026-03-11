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Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Кемера)

Увидеть древние памятники - и понять исторический и культурный контекст региона
За один день вы увидите уникальные памятники древней Ликии, посетите один из важнейших христианских центров региона, прикоснётесь к античной истории и отправитесь на морскую прогулку вдоль затонувшего города. Всё это — в программе нашей поездки в Демре и Миры Ликийские.
5
1 отзыв
Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Кемера)
Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Кемера)
Древние города Демре и Мира + остров Кекова (из Кемера)

Описание экскурсии

7:30–8:00 — выезд из отелей

8:00–10:00 — переезд по горной дороге

По пути предусмотрена остановка на завтрак.

11:00–11:30 — античный город Мира

Осмотр знаменитых ликийских гробниц, высеченных в скалах, и хорошо сохранившегося греко-римского театра.

12:00–12:30 — посещение церковной лавки

Здесь вы сможете увидеть и приобрести иконы, крестики и тематические сувениры.

12:30–13:15 — храм Святого Николая в Демре

Осмотр саркофага святого, древних фресок и архитектурных деталей византийского периода.

13:15–13:45 — обед в ресторане

13:45–14:10 — мастерская султанита

Вы увидите, как обрабатывают этот редкий камень, меняющий цвет в зависимости от освещения, и как создают ювелирные изделия.

14:30–16:30 — морская прогулка к острову Кекова

Путешествие на яхте вдоль берега с осмотром руин затонувшего города. Предусмотрена остановка для купания.

19:00–20:00 — возвращение в отели

В поездке вы узнаете:

  • кто такие ликийцы, как было устроено их государство и чем их культура отличалась от других народов Малой Азии
  • почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах и что символизирует их необычная архитектура
  • как на этих землях происходил переход от древних языческих культов к христианству
  • кем был Николай Чудотворец и как образ Святого Николая со временем превратился в культурный символ
  • почему часть древнего города у острова Кекова оказалась под водой
  • как археологи сегодня изучают и сохраняют эти подводные руины

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, страховка, обед (без напитков)
  • Дополнительно оплачиваются:
    — завтрак (от €10)
    — билеты в церковь Николая Чудотворца (€20) и город Мира (€13)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 7 лет€25
Стандартный€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 370 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Я побывала на экскурсии Демре — Мира — Кекова и она полностью оправдала мои ожидания! 😍 Мы увидели знаменитые скальные гробницы, древний амфитеатр и прогулялись на лодке к затонувшему городу.
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Виды с дороги по горному серпантину — море с одной стороны, горы с другой — просто завораживают! ⛰️🌊 Особенно впечатлила Церковь Святого Николая с древними фресками и амфитеатр в Мире — стоя среди этих стен, чувствуешь дыхание истории.
Отдельное спасибо водителю за комфортную дорогу и гиду за увлекательные рассказы! 🙌 Если хотите день, полный истории, красоты и ярких впечатлений — это must-do! 🏛️💙

Наталия
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! ❤️ Нам очень приятно слышать, что экскурсия в Демре — Мира — Кекова оставила у вас столько ярких впечатлений.

Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях и показать ещё больше удивительных уголков Турции! 🌊🏛️
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