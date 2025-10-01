Мои заказы

Храмы и соборы Кемера с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Кемере, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
7 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€375€416 за всё до 4 чел.
Храм Святителя Николая, древняя Мира и затонувший город Кекова - из Кемера
На автобусе
На яхте
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
«храм Святителя Николая в Демре — место паломничества, связанное с одним из самых почитаемых святых»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€80 за человека
Дух Святого Николая и магия древности
На машине
7.5 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
«Вы посетите храм, построенный в 6 веке, и узнаете, почему он стал символом милосердия и любви, а также олицетворением духовного наследия христианского мира»
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
€400€500 за всё до 6 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая
Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
«Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года»
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
€385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    1 октября 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Прекрасная поездка в сопровождении гида - профессионала высокого уровня. Марина очень глубоко знает христианство, потрясающий рассказчик, увлекает и завораживает своими
    читать дальше

    знаниями. По сути, это не была экскурсия в её обычном понимании… это была серъёзная паломническая поездка в святое место, а затем очень увлекательное посещение древнего города и ликийских гробниц, также под аккомпонемент интереснейшего рассказа об истории тех времён. Угур и Марина, кроме того, внимательные и заботливые хозяева, не просто называющие туристов своми гостями, а реально создающие все условия для комфорта и удобства своих подопечных. Очень рада, что из множества предложений выбрала именно этих прекрасных гидов)

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2025
    Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
    Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
  • М
    Мария
    19 сентября 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Большое спасибо Угуру и Марине за организацию экскурсии! На экскурсию мы поехали вчетвером, вдвоем с мужем и мои родители. Все
    читать дальше

    вопросы решились быстро и удобно, сама поездка была комфортной, для нас это было очень важно, так как родителям за 70.
    Отдельная благодарность экскурсоводу Марине за увлекательный и подробный рассказ. Марина прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов. Нам было интересно слушать, интересно общаться. Видно, что Марина любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевление.
    Это был чудесный и увлекательный день, огромное спасибо за полученные впечатления!

  • С
    Светлана
    20 августа 2025
    Храм Святителя Николая, древняя Мира и затонувший город Кекова - из Кемера
    Ездили с ребенком 10 лет. Маршрут перестроили в другом порядке, объяснили, что это для избежания толп туристов. Толп действительно не
    читать дальше

    было, достаточно удобно. Жарко, конечно, но это лето в Турции. Не обошлось и без магазинов, но это возможность охладиться кондиционером. По факту это местное турагенство, организующее экскурсию. Собирали полный автобус экскурсантов 1,5ч. Потом еще 1,5ч ехали до места. На яхте предлагали приготовить обед с морепродуктами, блюдо по 10$. Очень рекомендую это сделать, т. к. включенный обед совсем никакой.
    Стоимость билета в музей Демре оказалась 17€+3€ за экскурсионное сопровождение нашим же гидом, вместо указанной 13€.
    Теперь о плюсах - сопровождающий гид Наталья дала много интересной информации, рассказывала очень увлекательно. Водитель автобуса ехал аккуратно, по серпантину 22км было ехать спокойно.
    Общее впечатление от поездки хорошее, рекомендую.

  • Г
    Галина
    25 июля 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Очень понравилась гид Лиана. Видно, что человек очень глубоко знает историю. Для паломников и туристов, интересующихся христианской, в частности, православной религией - это настоящее удовольствие и замечательная возможность узнать много нового. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    23 июня 2025
    Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
    Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим образованием. Рассказывает все очень
    читать дальше

    понятно и структурировано. На любой вопрос знает ответ, кругозор дает о себе знать.. Мы совместили 2 экскурсии Демра и Каш. Очень интересно и содержательно рассказывал нам гид истории города Каша и Николая чудотворца. Показал нам свои заповедные тропы и интересные локации. . Было ценно, что он внес дополнение в свою экскурсию по нашей просьбе. Также подкупает искренность и открытость экскурсовода, который был открыт ко всем нашим вопросам про быт и особенности проживания в Турции. Рекомендуем всем! Мы под большим впечатлением от экскурсии и от эмоций, которые получили.

  • Е
    Елена
    7 июня 2025
    Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
    Поездка прошла отлично. В процессе экскурсии наш гид и водитель, Баяр, все подробно рассказал. Особенно впечатлило его отличное знание истории. Экскурсия прошла в комфортной для нас обстановке. Рекомендую!
  • В
    Виктория
    24 мая 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Очень понравилось взаимодействовать с Угуром - гид очень образованный, спокойный и тактичный. Любит эти места и очень много о них
    читать дальше

    знает. Обед тоже был очень вкусный, просто пальчики оближешь, хотя мне обычно не так просто показать место, где мне понравится есть. Родители очень переживали, как пройдёт дорога и боялись серпантина, но в итоге потом признались, что дорога оказалась супер легкой и живописной. Мне хотелось бы еще столько же кататься и смотреть, но родителям было в самый раз по нагрузке и тур полностью соответствовал заявленному времени и программе. Еще раз большое спасибо Угуру

  • Е
    Екатерина
    28 марта 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Великолепная экскурсия сама по себе, однозначно одна из лучших в мире по соотношению цена/качество/расстояние (особенно из Кемера). А прекрасный интеллигентный
    читать дальше

    знающий Угур сделал её еще лучше во много раз, чем групповая. Очень интересный рассказ. Вместо купания в Кекове (пока еще холодная вода) благодаря Угуру посетили колоритнейший городок Симена. Обед в Демре был вкуснейший. Автомобиль новый, вождение аккуратное. Не придраться, в общем. Рекомендуем и экскурсию и Угура и по возможности посетить Симену (в прохладный сезон).

  • Е
    Елена
    25 октября 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Угур провел интереснейшую экскурсию и порекомендовал отличное место для обеда. Вся наша семья чудесно провела день!
  • П
    Павел
    8 июля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Очень комфортно и интересно!
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
  • М
    МИХАИЛ
    19 января 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
  • И
    Инна
    21 ноября 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Интересный маршрут, профессиональный рассказ.
    Спасибо!
  • И
    Ирина
    6 августа 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Угур замечательный гид, любящий свою работу. Деликатный, терпеливый человек. Экскурсия прошла точно по расписанию с заранее присланной программой дня и советами, что взять с собой.
  • Ю
    Юлия
    8 июля 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Очень понравилась поездка в Демре. Программа интересная: и античный театр, и храм св. Николая. Кроме большого количества очень интересной информации
    читать дальше

    непосредственно о памятниках (все росписи и барельефы храма, например, а они хорошо сохранились)), наш замечательный гид посоветовал много полезного в общем человеческом смысле. Когда лучше выехать, чтобы не попасть в самые толпы. Где лучше пообедать… за обед отдельное спасибо Угуру, это было потрясающе. ☺️👍❤️

  • Н
    Надежда
    23 марта 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Большая благодарность Угуру за прекрасный и познавательный день! Даже наши детки 10 и 13 лет комфортно провели время:-)) Ликийские гробницы,
    читать дальше

    амфитеатр и храм Николая Чудотворца были прекрасны! Рассказ и новые любопытные факты, которые мы узнали от Угура были очень интересны. И в завершении чашечка турецкого кофе с видом на море была особенно хороша! Угур, спасибо, за наш день!

  • Д
    Дарья
    20 сентября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Мы были в Турции первый раз, и экскурсия, взятая у Угура была также первой.
    Впечатления потрясающие и от Храма Святого Николая,
    читать дальше

    и от Ликийских гробниц!
    Всё было очень комфортно и продумано, Угур профессионал своего дела и крайне располагающий к себе человек, на всём протяжении экскурсии он отвечал на все наши вопросы и очень много рассказывал об истории, культуре Турции, местах, которые мы проезжали по дороге к достопримечательностям.
    Особенная благодарность также за участие, которое Угур проявлял, советы, где побывать, помощь с обратным трансфером.
    Уже порекомендовала экскурсию друзьям и с радостью сделаю это ещё раз.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Всё хорошо организовано и так, как было удобно нам. Посчастливилось побывать в античном городе до основного потока туристов, и насладиться его красотами.
    Храм особого впечатления не произвёл, но вероятно потому что приходилось постоянно следить за нашим вечно убегающим сыном)))
  • А
    Альберт
    12 июля 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Угур большой молодец, он профессионал своего дела, выбрав его, вы не пожалеете))

