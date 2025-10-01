-
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€375
€416 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
«храм Святителя Николая в Демре — место паломничества, связанное с одним из самых почитаемых святых»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
«Вы посетите храм, построенный в 6 веке, и узнаете, почему он стал символом милосердия и любви, а также олицетворением духовного наследия христианского мира»
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
€400
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая
Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
«Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года»
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла1 октября 2025Прекрасная поездка в сопровождении гида - профессионала высокого уровня. Марина очень глубоко знает христианство, потрясающий рассказчик, увлекает и завораживает своими
- ЮЮлия25 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
- ММария19 сентября 2025Большое спасибо Угуру и Марине за организацию экскурсии! На экскурсию мы поехали вчетвером, вдвоем с мужем и мои родители. Все
- ССветлана20 августа 2025Ездили с ребенком 10 лет. Маршрут перестроили в другом порядке, объяснили, что это для избежания толп туристов. Толп действительно не
- ГГалина25 июля 2025Очень понравилась гид Лиана. Видно, что человек очень глубоко знает историю. Для паломников и туристов, интересующихся христианской, в частности, православной религией - это настоящее удовольствие и замечательная возможность узнать много нового. Очень рекомендую.
- ННаталья23 июня 2025Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим образованием. Рассказывает все очень
- ЕЕлена7 июня 2025Поездка прошла отлично. В процессе экскурсии наш гид и водитель, Баяр, все подробно рассказал. Особенно впечатлило его отличное знание истории. Экскурсия прошла в комфортной для нас обстановке. Рекомендую!
- ВВиктория24 мая 2025Очень понравилось взаимодействовать с Угуром - гид очень образованный, спокойный и тактичный. Любит эти места и очень много о них
- ЕЕкатерина28 марта 2025Великолепная экскурсия сама по себе, однозначно одна из лучших в мире по соотношению цена/качество/расстояние (особенно из Кемера). А прекрасный интеллигентный
- ЕЕлена25 октября 2024Угур провел интереснейшую экскурсию и порекомендовал отличное место для обеда. Вся наша семья чудесно провела день!
- ППавел8 июля 2024Очень комфортно и интересно!
- ННадежда8 мая 2024Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
- ММИХАИЛ19 января 2024Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
- ИИнна21 ноября 2023Интересный маршрут, профессиональный рассказ.
Спасибо!
- ИИрина6 августа 2023Угур замечательный гид, любящий свою работу. Деликатный, терпеливый человек. Экскурсия прошла точно по расписанию с заранее присланной программой дня и советами, что взять с собой.
- ЮЮлия8 июля 2023Очень понравилась поездка в Демре. Программа интересная: и античный театр, и храм св. Николая. Кроме большого количества очень интересной информации
- ННадежда23 марта 2023Большая благодарность Угуру за прекрасный и познавательный день! Даже наши детки 10 и 13 лет комфортно провели время:-)) Ликийские гробницы,
- ДДарья20 сентября 2022Мы были в Турции первый раз, и экскурсия, взятая у Угура была также первой.
Впечатления потрясающие и от Храма Святого Николая,
- ЕЕлена14 сентября 2022Всё хорошо организовано и так, как было удобно нам. Посчастливилось побывать в античном городе до основного потока туристов, и насладиться его красотами.
Храм особого впечатления не произвёл, но вероятно потому что приходилось постоянно следить за нашим вечно убегающим сыном)))
- ААльберт12 июля 2022Угур большой молодец, он профессионал своего дела, выбрав его, вы не пожалеете))
