К каньону Гёйнюк, прохладной горной реке и скалам - из Кемера

Сбежать от пляжной суеты в ущелье с изумрудной водой и вернуться с ощущением приключения
Едем туда, где горы сходятся в ущелье, а внизу — ярко-голубая река, холодная даже летом. Здесь легко дышится и особенно приятно в жаркие дни. Вы отдохнёте в тишине и прогуляетесь по руслу реки к водопаду. А по желанию добавите адреналина и займётесь каньонингом или прокатитесь на зиплайне.
Описание экскурсии

Мы встретим вас у отеля и отправимся ко входу в каньон.

Перед прогулкой инструктор проведёт краткий инструктаж по правилам безопасности.

У вас будет около 2 ч на отдых, прогулки и на самостоятельное исследование каньона.

Для смелых — рафтинг, каньонинг и зиплайн — за доплату.

Если захотите пройти сложные участки каньона, можно взять в аренду специальное снаряжение — инструктор поможет с выбором.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • В стоимость входит билет в парк, страховка и инструктаж
  • Активности за доплату: рафтинг (€30), прогулка на лодке по каньону (€25), зиплайн (€25)
  • На входе в каньон есть кафе и зоны отдыха — можно перекусить до или после прогулки (не входит в стоимость)

ежедневно в 08:30 и 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+€23
Детский 6+€17
Детский 0 - 5Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

