Едем туда, где горы сходятся в ущелье, а внизу — ярко-голубая река, холодная даже летом. Здесь легко дышится и особенно приятно в жаркие дни. Вы отдохнёте в тишине и прогуляетесь по руслу реки к водопаду. А по желанию добавите адреналина и займётесь каньонингом или прокатитесь на зиплайне.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у отеля и отправимся ко входу в каньон.
Перед прогулкой инструктор проведёт краткий инструктаж по правилам безопасности.
У вас будет около 2 ч на отдых, прогулки и на самостоятельное исследование каньона.
Для смелых — рафтинг, каньонинг и зиплайн — за доплату.
Если захотите пройти сложные участки каньона, можно взять в аренду специальное снаряжение — инструктор поможет с выбором.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе с кондиционером
- В стоимость входит билет в парк, страховка и инструктаж
- Активности за доплату: рафтинг (€30), прогулка на лодке по каньону (€25), зиплайн (€25)
- На входе в каньон есть кафе и зоны отдыха — можно перекусить до или после прогулки (не входит в стоимость)
ежедневно в 08:30 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€23
|Детский 6+
|€17
|Детский 0 - 5
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «К каньону Гёйнюк, прохладной горной реке и скалам - из Кемера»
Групповая
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
€22 за человека
-
4%
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн (из Кемера)
Адреналин, природа и яркие эмоции - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€48
€50 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в окрестностях каньона Гёйнюк
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, Пятница
$47 за человека
€23 за человека