во вторник и пятницу в 07:30

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен трансфер на автобусе в группе до 60 человек.
Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.
Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.
Программа
07:00 — 08:00 — отправление из отелей (в регионе Кемер). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
Трансфер обратно в отель
18:30 — 19:30 — возвращение в отель (в регионе Кемер)
Организационные детали
Важно знать о формате
— Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков) — Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки — Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек
Как проходит поездка
— На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском — Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски — Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов — Расстояние от центра Кемера до каньона — 135 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля — Страховой полис на время сплава — Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет) — Общие надувные лодки и весло — Обед (курица, рис/макароны, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки и лепешки гёзлеме — Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле) — Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка) — Гидрокостюм для рафтинга — €5 — Специальные очки для рафтинга — €4 — Бандана — €4 — Водонепроницаемый чехол для телефона — €8 — Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее) — Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке — Зиплайн — €10
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
От 12 лет и старше
€22
Дети от 7 до 11 лет
€15
Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
В целом рафтинг нам очень понравился! Природа вокруг просто невероятно красивая, сама организация была хорошей, а сплав получился очень веселым и запоминающимся. Поездка была безопасной, инструктор отлично справлялся со своей читать дальшеуменьшить
работой, а после рафтинга нас ждал вкусный обед. Русскоговорящего инструктора нам не выделили, но мы говорим по-английски, поэтому никаких сложностей в общении не возникло. Единственное, что существенно повлияло на мою оценку, — это трансфер. Если бы забирали туристов только из отелей Кемера и ближайших курортов Кемера, исключая Анталию, дорога была бы значительно быстрее. К сожалению, водитель заезжал за двумя семьями в центр Анталии, из-за чего мы и по пути туда, и по дороге обратно попали в очень сильные пробки и бесконечные светофоры. В результате дорога до места заняла около 4 часов и обратно — почти 4 часа (3 часа 50 минут). Несмотря на такой долгий трансфер, сам рафтинг оставил только положительные эмоции. Если удастся оптимизировать маршрут трансфера, впечатления будут просто идеальными.
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А
Аза
я очень довольна 😊 у нас собралась веселая и крутая группа 🫶🏻😂🔥 веселились, пели песни, осень классно провели время.. спасибо,Анна 🫶🏻
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Л
Любовь
Хорошо организовано. Все вовремя. Маршрут безопасный, но не скучный. Обед приемлемый. Обратный путь в Кемер затянулся, но не по вине организаторов, а по причине погоды
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А
Артемий
Отличный сплав. 10/10
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Д
Даниил
Не буду мусолить и сразу к делу: гид понимает русский да, но не в идеале и приходилось по несколько раз повторять общие фразы. Неорганизованно это всё, всё непонятно, куда идти что читать дальшеуменьшить
делать. Самый главный МИНУС: туроператор не сказала что если не доплатить за зиплайн то ждать мы будем трансфера обратно в отель 2 часа. Просто тупо сидеть и ждать пока другие накатаются. Сам рафтинг это круто да, но когда в лодке сидят бабушки и девушки и двое мужчин и один из них это гид это не очень приятно. По дороге остановки чтобы купили что нибудь за 3$. Если вся группа не хочет то гид все равно остановит потому что НАДО. Можно найти логику пока не увидишь что другие группы проезжают мимо а твой гид разговаривает с кем то пока вся группы ждёт возле лодки. Перейдём к тому что надо доплатить за зиплайн. Сначала гид говорит 10€ за двоих после отказа дал подумать, в итоге решили доплатить чтобы не ждать и цена вырастает до 15€, чудо. Пол экскурсии чувствовали себя очень некомфортно в итоге, пока не поехали на каньен который как оказалось входит в эти 15€. Он очень красивый и стоит своих денег, водитель летел по серпантину как угарелый но все обошлось и даже понравилось. В целом впечатления смешанные но из за продолжения более в лучшую сторону оценка.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Даниил! Спасибо за ваш отзыв и детальное описание впечатлений — это очень помогает нам улучшать организацию туров.
Рады, что сам рафтинг читать дальшеуменьшить
и каньон произвели на вас положительное впечатление — эта часть маршрута действительно рассчитана на удовольствие и комфорт даже для новичков.
1. Коммуникация с гидом и инструктаж Важно помнить, что инструкторы в лодках знают только основные фразы на русском и ориентируются на безопасность группы. Гид-куратор не сопровождает экскурсию, его функции не включают непрерывное общение на протяжении всего маршрута. На этом туре подробные рассказы даются на базе рафтинга — остальное время лодка и трансфер рассчитаны на отдых и подготовку к активности.
2. Время ожидания и дополнительные активности Мы понимаем, что ожидание других гостей, выбирающих зиплайн, может показаться долгим. Реальное время ожидания обычно намного короче 2 часов, а ваш комментарий помогает нам обратить внимание на оптимизацию процесса.
3. Комфорт транспорта Трансфер проходит на стандартных автобусах, которые подходят по вместимости для группы, но длительная дорога может восприниматься по-разному в зависимости от индивидуальных привычек и опыта.
4. Организация и остановки Все остановки на маршруте предусмотрены для отдыха, переодевания, фотографий и кратких инструктажей. Мы учтём ваши замечания по их длительности.
Спасибо за ваши впечатления — они помогут нам сделать экскурсию ещё более комфортной и понятной для будущих участников.
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А
Артем
Добрый день! Экскурсия понравилась. Дорога из Кемера до места составила примерно 2,5 -3 часа. На месте провели инструктаж, разделили по группам, выдали инвентарь и отвезли к каньону, там рассадили по читать дальшеуменьшить
лодкам по 10 человек и начали спуск. Спускались примерно 14 км, часа 2-3, с остановкой на зиплайн. Спуск очень интересный и веселый, очень много лодок, атмосфера отличная. Стоит поехать, весело всем и детям, и взрослым. В конце пути всех накормили.
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Входит в следующие категории Кемера
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