во вторник и пятницу в 07:30

Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен трансфер на автобусе в группе до 60 человек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.

Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.

Программа

07:00 — 08:00 — отправление из отелей (в регионе Кемер). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.

Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)

Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки

Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга

Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.

Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).

Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.

Трансфер обратно в отель

18:30 — 19:30 — возвращение в отель (в регионе Кемер)

Организационные детали

Важно знать о формате

— Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)

— Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки

— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек

Как проходит поездка

— На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском

— Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски

— Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов

— Расстояние от центра Кемера до каньона — 135 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля

— Страховой полис на время сплава

— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)

— Общие надувные лодки и весло

— Обед (курица, рис/макароны, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки и лепешки гёзлеме

— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)

— Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка)

— Гидрокостюм для рафтинга — €5

— Специальные очки для рафтинга — €4

— Бандана — €4

— Водонепроницаемый чехол для телефона — €8

— Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)

— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке

— Зиплайн — €10