во вторник и пятницу в 07:30

Что вас ожидает

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.

Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.

Программа

07:00 — 08:00 — отправление из отелей (в регионе Кемер). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.

Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)

11:00 — инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки

11:30 — посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга

11:45 — боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.

12:30 — посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 4 км.

13:30 — остановка на берегу реки и отдых 30 минут. По желанию вы сможете перекусить за доплату.

14:00 — продолжение сплава, 4 км. Остановка на отдых 30 минут. По желанию вы прокатитесь на зиплайне (700 метров).

14:30 продолжение сплава, 2 км. Остановка на обед в ресторане на базе 30-40 минут. У вас будет доступ ко всем вашим вещам в автобусе.

15:00 продолжение сплава, финальные 4 км

16:00 — финиш. Посадка в трансфер и дорога на базу.

16:30 — трансфер обратно в отель

18:30 — 19:30 — возвращение в отель (в регионе Кемер)

Организационные детали

Важно знать о формате

— Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)

— Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки.

— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек

Как проходит поездка

— На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском.

— Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 60 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски.

— Расстояние от центра Кемера до каньона — 135 км

— Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля

— Страховой полис на время сплава

— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)

— Общие надувные лодки и весло

— Только для наших гостей 2-местная байдарка (о желании плыть на ней сообщите во время раздачи шлемов и жилетов)

— Обед (курица, рис/макароны, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки (2$; пиво — 5$) и лепешки гезлеме (2$)

— Специальная обувь для рафтинга — 8$

— Гидрокостюм для рафтинга — 5$

— Видео (на CD/флешке) — 30$

— Зиплайн — 10$