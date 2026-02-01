Погрузитесь в мир приключений на квадроциклах в Кемере. Участники начинают с трансфера из отелей, а затем отправляются в путь у подножия Таврских гор. Перед стартом гиды проводят инструктаж, чтобы обеспечить
5 причин купить эту экскурсию
- 🚵♂️ Драйв на квадроциклах
- 🌲 Природа Таврских гор
- 🏞 Живописные леса
- 💧 Купание в чистой воде
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для квадро-сафари в Гейнюке - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая. В эти месяцы комфортно наслаждаться природой и активным отдыхом. В апреле и октябре также можно отправиться в тур, но возможны небольшие дожди. В зимние месяцы туры возможны, но стоит учитывать более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Таврские горы
- Сосновые леса
Описание экскурсииПогрузитесь в незабываемое приключение на квадроциклах в Кемере! Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из отелей региона Кемер в заранее согласованное время. Наш маршрут пролегает у подножия величественных Таврских гор, где вас ждут захватывающие дух пейзажи и настоящие испытания. Перед стартом наши опытные гиды проведут подробный инструктаж о программе тура и особенностях управления квадроциклами. После пробных заездов вы будете готовы к настоящему приключению! Трасса проходит через живописные сосновые леса, пересекает горные ручьи и извилистые тропинки. На протяжении 18 километров вы будете наслаждаться драйвом и адреналином, а весь тур займет около 2 часов. В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы вы могли освежиться и искупаться в кристально чистой воде. После купания мы продолжим наше увлекательное путешествие, возвращаясь к начальной точке, откуда вас доставят обратно в отель на комфортабельных трансферных автобусах. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя незабываемые эмоции и впечатления на квадроциклах в Кемере! Важная информация: Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания. Фотографии и видеозаписи, сделанные во время тура, доступны за дополнительную плату.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из региона
- Страховка
- Сафари на квадроциклах
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
- Фото
- Бандана
- Очки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или шорты для купания
- Фотографии и видеозаписи, сделанные во время тура, доступны за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы покатались на квадриках, чего и ожидали) ноль фото, но куча эмоций) Берите какую-то борсетку с замком чтобы сложить телефон, деньги, потому что оставлять их с незнакомыми мужиками по среди
Вам был полезен этот отзыв?
М
Были вдвоем на данном мероприятии. Все внимание нам. Сначала пара тройка разминочных кругов. Далее по лесной дороге. На пути встретили мертвого кабана, огромного и толстого. Далее по тропинкам и перерыв
Вам был полезен этот отзыв?
А
Группа была небольшая, что явный плюс - не нужно постоянно ждать отстающих. Квадроциклы во вполне приличном состоянии. Трасса, по моему мнению, не самая простая (есть с чем сравнивать), но тем
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Шикарное сафари, путь до каньона по горным тропам и пыли шикарен. Особенно понравилось по маленькой речке ехать на квадриках. Вообщем стоит того
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Шикарное сафари, путь до каньона по горным тропам и пыли шикарен. Особенно понравилось по маленькой речке ехать на квадриках. Вообщем стоит того
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам все очень понравилось: интересная трасса (каменистая дорога, речки), пейзажи, которые проезжали, горное озеро.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Квадро-сафари в Гейнюке»
Групповая
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€17 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Кемере
Головокружительные эмоции, бездорожье и живописные горные маршруты среди лесов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€35 за человека
-
27%
Групповая
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию, где вас ждут багги-сафари и рафтинг по горной реке в окружении живописных пейзажей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$35
$48 за человека
Групповая
Джип-сафари в Тазы Каньон + рафтинг в Кёпрюлю
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда, пятница в 7:15
13 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$40 за человека
$43 за человека