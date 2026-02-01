Погрузитесь в мир приключений на квадроциклах в Кемере. Участники начинают с трансфера из отелей, а затем отправляются в путь у подножия Таврских гор. Перед стартом гиды проводят инструктаж, чтобы обеспечить

безопасность. Маршрут проходит через сосновые леса и горные ручьи. Остановка для купания в кристально чистой воде добавит свежести в ваше путешествие. В конце тура трансфер доставит вас обратно в отель. Не забудьте полотенце и купальник

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для квадро-сафари в Гейнюке - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая. В эти месяцы комфортно наслаждаться природой и активным отдыхом. В апреле и октябре также можно отправиться в тур, но возможны небольшие дожди. В зимние месяцы туры возможны, но стоит учитывать более прохладную погоду.

Сейчас август — это идеальное время.