Из Кемера - в каньон Гёйнюк

Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Глубокое ущелье длиной 14 км в национальном парке «Гёйнюк» известно каскадными водопадами, рельефными скалами и узкой лентой бирюзовой реки. Здесь пахнет соснами и прохладно даже в сильную жару.

Приглашаем вас прогуляться по природному оазису и, при желании, прокатиться на лодке, полетать на зиплайне или попробовать каньонинг.
Описание трансфер

8:30–9:30 или 14:00–15:00 — сбор участников и трансфер из отелей региона Кемер.

  • Дорога к каньону. По пути желающие выберут и с нашей помощью забронируют подходящий вариант развлечения: полёт на зиплайне, прогулку на лодке или каньонинг. Тех, кто выберет активности, у входа уже будут ждать джипы, которые отвезут группу к началу маршрута
  • Прибытие на территорию национального парка. Здесь у вас будет 3 свободных часа: вы сможете пройтись по каньону или поучаствовать в активностях.

13:00-14:00 или 18:30-19:30 — обратный трансфер к отелям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В Гёйнюк каньоне будет свободное время (3 часа)
  • Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
  • Трансфера из Олимпоса и Чиралы нет
  • С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)

В стоимость включено

  • входной билет в Гёйнюк каньон
  • сопровождение во время трансфера русскоговорящего куратора группы
  • трансфер из районов: Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
  • страховой полис на время экскурсии

Что не входит в стоимость

  • напитки, питание, личные расходы
  • район Текирова трансфер доплата — €4 / $5

Активности в каньоне (по желанию)

  • Зиплайн (в общей сложности 600 метров)— €25
  • Прогулка на лодке (20 минут) — €30
  • Каньонинг (около 45 минут) — €40
  • Зиплайн + Прогулка на лодке — €50

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
От 6 лет и старше€17
До 5 лет (с посадочным местом)€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

