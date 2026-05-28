Мои заказы

Морская прогулка в Кемере

Бирюзовые бухты, античный Фазелис и релакс на яхте
Этот день — про море, солнце и отдых без суеты. На яхте вы пройдёте вдоль побережья Кемера к бухтам с прозрачной бирюзовой водой.

Увидите Пиратскую пещеру и бухту Фазелис рядом с античным городом, искупаетесь в Средиземном море и проведёте несколько часов среди скал, сосновых берегов и живописных панорам.
Морская прогулка в Кемере
Морская прогулка в Кемере
Морская прогулка в Кемере

Описание экскурсии

9:00 — сбор и трансфер

Водитель заберёт вас из отеля и быстро довезёт до порта.

10:00 — выход в море

Начало водной прогулки вдоль живописного побережья Кемера.

10:15 — Пиратская пещера

Первая остановка у скалистой бухты с ярко-бирюзовой водой.

10:45–12:00 — бухта Фазелис

Остановка рядом с античным городом. Свободное время для отдыха, плавания и прогулки у моря. По желанию можно посетить руины Фазелиса.

12:00 — обед на яхте

13:00 — бухта Клеопатры

Одна из самых красивых бухт побережья с прозрачной водой и спокойной атмосферой.

14:00 — Райская бухта

Отдых среди сосновых склонов и лазурного Средиземного моря.

14:40–16:00 — возвращение в Кемер

На обратном пути вас ждёт музыкальная и развлекательная программа: восточное шоу и танцы.

Организационные детали

  • У капитана есть все необходимые лицензии, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • Трансфер и обед входят в стоимость
  • Отдельно по желанию — напитки на борту (от $3)

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваш гид в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Более 30 лет живу в прекрасном курортном городе Кемер. Хочу разделить с вами мою любовь к красоте этого замечательного места, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова! Приглашаю на морскую прогулку в мир лазурных бухт, золотых пляжей и загадочных пещер. Добро пожаловать в солнечную Турцию!

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Морская прогулка в Кемере»

К вулканическому острову Сулуада на яхте из Кемера (всё включено)
На яхте
10 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Кемера (всё включено)
Морская прогулка с релаксом в уединённых бухтах и обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте
На яхте
5 часов
111 отзывов
Групповая
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
$20 за человека
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
На яхте
6 часов
-
20%
57 отзывов
Групповая
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
Захватывающее морское приключение на пиратской яхте! Живописные бухты, пенная вечеринка и обед ждут вас. Почувствуйте себя настоящим пиратом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
$20$25 за человека
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
На яхте
10 часов
1 отзыв
Групповая
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
€65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€35 за человека