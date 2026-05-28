Этот день — про море, солнце и отдых без суеты. На яхте вы пройдёте вдоль побережья Кемера к бухтам с прозрачной бирюзовой водой. Увидите Пиратскую пещеру и бухту Фазелис рядом с античным городом, искупаетесь в Средиземном море и проведёте несколько часов среди скал, сосновых берегов и живописных панорам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Кемере

Описание экскурсии

9:00 — сбор и трансфер

Водитель заберёт вас из отеля и быстро довезёт до порта.

10:00 — выход в море

Начало водной прогулки вдоль живописного побережья Кемера.

10:15 — Пиратская пещера

Первая остановка у скалистой бухты с ярко-бирюзовой водой.

10:45–12:00 — бухта Фазелис

Остановка рядом с античным городом. Свободное время для отдыха, плавания и прогулки у моря. По желанию можно посетить руины Фазелиса.

12:00 — обед на яхте

13:00 — бухта Клеопатры

Одна из самых красивых бухт побережья с прозрачной водой и спокойной атмосферой.

14:00 — Райская бухта

Отдых среди сосновых склонов и лазурного Средиземного моря.

14:40–16:00 — возвращение в Кемер

На обратном пути вас ждёт музыкальная и развлекательная программа: восточное шоу и танцы.

Организационные детали