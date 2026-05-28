Этот день — про море, солнце и отдых без суеты. На яхте вы пройдёте вдоль побережья Кемера к бухтам с прозрачной бирюзовой водой.
Увидите Пиратскую пещеру и бухту Фазелис рядом с античным городом, искупаетесь в Средиземном море и проведёте несколько часов среди скал, сосновых берегов и живописных панорам.
Описание экскурсии
9:00 — сбор и трансфер
Водитель заберёт вас из отеля и быстро довезёт до порта.
10:00 — выход в море
Начало водной прогулки вдоль живописного побережья Кемера.
10:15 — Пиратская пещера
Первая остановка у скалистой бухты с ярко-бирюзовой водой.
10:45–12:00 — бухта Фазелис
Остановка рядом с античным городом. Свободное время для отдыха, плавания и прогулки у моря. По желанию можно посетить руины Фазелиса.
12:00 — обед на яхте
13:00 — бухта Клеопатры
Одна из самых красивых бухт побережья с прозрачной водой и спокойной атмосферой.
14:00 — Райская бухта
Отдых среди сосновых склонов и лазурного Средиземного моря.
14:40–16:00 — возвращение в Кемер
На обратном пути вас ждёт музыкальная и развлекательная программа: восточное шоу и танцы.
Организационные детали
- У капитана есть все необходимые лицензии, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Трансфер и обед входят в стоимость
- Отдельно по желанию — напитки на борту (от $3)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — ваш гид в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Более 30 лет живу в прекрасном курортном городе Кемер. Хочу разделить с вами мою любовь к красоте этого замечательного места, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова! Приглашаю на морскую прогулку в мир лазурных бухт, золотых пляжей и загадочных пещер. Добро пожаловать в солнечную Турцию!
