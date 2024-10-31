Водная прогулка
Турецкие Мальдивы
Добраться до острова Сулуада и оказаться в тропическом раю - из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
€62 за человека
Групповая
Путешествие из Кемера в Каш
К чудесному пляжу, невероятным видам и уютным улочкам
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
4 мая в 08:00
7 мая в 08:00
€95 за человека
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Провести весёлый день на пиратском корабле
Начало: По месту вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 мая в 08:00
€27
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 октября 2024Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все)) Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в мае 2025
Сейчас в Кемере в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 95 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Романтические», 5 ⭐ отзывов, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль