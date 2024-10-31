Романтические экскурсии по Кемеру

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Кемере, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Турецкие Мальдивы
На автобусе
На яхте
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы
Добраться до острова Сулуада и оказаться в тропическом раю - из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
€62 за человека
Путешествие из Кемера в Каш
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
Путешествие из Кемера в Каш
К чудесному пляжу, невероятным видам и уютным улочкам
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
4 мая в 08:00
7 мая в 08:00
€95 за человека
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
4 часа
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Провести весёлый день на пиратском корабле
Начало: По месту вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 мая в 08:00
€27€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    Путешествие из Кемера в Каш
    Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все)) Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Турецкие Мальдивы
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  3. Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Озеро Салда
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в мае 2025
Сейчас в Кемере в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 95 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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