На белоснежной яхте вы отправитесь на остров Сулуада. Его называют турецкими Мальдивами за роскошные пляжи, прозрачную воду и расслабленную атмосферу вдали от суеты. Вы искупаетесь в море, насладитесь солнечными ваннами и загадаете желание у таинственной пещеры в бухте Аксеки.

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Описание экскурсии

Заберём вас из отеля и доставим на яхту в бухте Адрасан.

Остров Сулуада. Вас ждут отвесные скалы у лазурного моря, белоснежные пляжи и вода, прозрачная настолько, что и без маски видны стайки рыб. А ещё здесь есть минеральные источники с целебными свойствами.

Обед на борту. На яхте вам подадут ланч: рыба или курица, паста и салат.

Бухта Аксеки. Затем вы окажетесь в укромном уголке среди скал и лесов, где приятно искупаться и расслабиться в тишине. Рядом есть небольшая пещера — считается, что она исполняет желания.

На обратном пути вы отдохнёте и поныряете в ещё одной уютной бухте. После доставим вас в отель.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Кемера

10:00-17:00 — морская прогулка

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали