На белоснежной яхте вы отправитесь на остров Сулуада.
Его называют турецкими Мальдивами за роскошные пляжи, прозрачную воду и расслабленную атмосферу вдали от суеты.
Вы искупаетесь в море, насладитесь солнечными ваннами и загадаете желание у таинственной пещеры в бухте Аксеки.
Его называют турецкими Мальдивами за роскошные пляжи, прозрачную воду и расслабленную атмосферу вдали от суеты.
Вы искупаетесь в море, насладитесь солнечными ваннами и загадаете желание у таинственной пещеры в бухте Аксеки.
Описание экскурсии
Заберём вас из отеля и доставим на яхту в бухте Адрасан.
Остров Сулуада. Вас ждут отвесные скалы у лазурного моря, белоснежные пляжи и вода, прозрачная настолько, что и без маски видны стайки рыб. А ещё здесь есть минеральные источники с целебными свойствами.
Обед на борту. На яхте вам подадут ланч: рыба или курица, паста и салат.
Бухта Аксеки. Затем вы окажетесь в укромном уголке среди скал и лесов, где приятно искупаться и расслабиться в тишине. Рядом есть небольшая пещера — считается, что она исполняет желания.
На обратном пути вы отдохнёте и поныряете в ещё одной уютной бухте. После доставим вас в отель.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Кемера
10:00-17:00 — морская прогулка
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость
- Прогулка проходит без гида, на корабле будет русскоговорящий сопровождающий
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети от 4 до 10
|€20
|Дети от 0 до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Остров Сулуада стоит посетить, на первой остановке можно пройти влево в небольшой грот за большими камнями для эффектных фото.
Питание отличное.
Количество пассажиров соответствует, было свободно.
Возможен хододный ветер, сменный сухой купальник будет не лишним.
Заявленный тайминг не соответствует действительности (в море были с 10:00 до 16:00, хотя заявлено до 17:00).
Трансфер ввергает в шок, Мерт утром засыпал за рулем, пассажиры будили его замечаниями.
Питание отличное.
Количество пассажиров соответствует, было свободно.
Возможен хододный ветер, сменный сухой купальник будет не лишним.
Заявленный тайминг не соответствует действительности (в море были с 10:00 до 16:00, хотя заявлено до 17:00).
Трансфер ввергает в шок, Мерт утром засыпал за рулем, пассажиры будили его замечаниями.
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своим опытом и полезными рекомендациями для будущих путешественников! 😊 Рады, что вам понравились красоты Сулуады. Благодарим также
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отличный гид, было весело и интересно, хоть и прохладное море, но виды потрясающие, побывали на трех чистейших красивейших пляжах, с гротами и водопадами, в окружении моря, рекомендую к посещению обязательно.
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв!
Очень рады, что тур оставил у вас приятные впечатления и подарил положительные эмоции. Для нас важно,
Очень рады, что тур оставил у вас приятные впечатления и подарил положительные эмоции. Для нас важно,
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Все было бы прекрасно, если бы гид говорил на русском языке, к сожалению этого не произошло, поэтому материал был не понятен на 100%.
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! 🙏
Надеемся, в остальном экскурсия оставила у вас приятные впечатления, и будем рады видеть вас снова!
Надеемся, в остальном экскурсия оставила у вас приятные впечатления, и будем рады видеть вас снова!
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