Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Океанариум Анталии из Кемера

Океанариум Анталии из Кемера
Океанариум Анталии из Кемера
Океанариум Анталии из Кемера
Океанариум Анталии из Кемера
Океанариум Анталии открывает двери в подводный мир и объединяет вас с чудесами моря. Этот мир будет украшен разнообразными рыбами, диковинными морскими существами и растениями.

Путешествие Океанариум Анталии

В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле. Далее, нас ждет приятное путешествие недалеко от пляжа Анталии Коньяалты.
Когда мы доберемся туда, мы войдем в объект и начнем это уникальное путешествие!
У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму.

Здание Аквариума усовершенствован, следующими местами:

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  • 40 тематических аквариумов;
  • Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.
  • WildPark, полный экзотических и тропических существ;
  • Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;
  • Кинозал XD;
  • И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше.
Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования.
Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое.

Дружественная к Детям Деятельность

Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми.
Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Кемере.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Входной билет в Аквариум
  • Страховка
  • Услуги гида
Что не входит
  • Все напитки
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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