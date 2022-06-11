Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Океанариум Анталии открывает двери в подводный мир и объединяет вас с чудесами моря. Этот мир будет украшен разнообразными рыбами, диковинными морскими существами и растениями.
Путешествие Океанариум Анталии
В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле. Далее, нас ждет приятное путешествие недалеко от пляжа Анталии Коньяалты.
Когда мы доберемся туда, мы войдем в объект и начнем это уникальное путешествие!
У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму.
Здание Аквариума усовершенствован, следующими местами:
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- 40 тематических аквариумов;
- Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.
- WildPark, полный экзотических и тропических существ;
- Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;
- Кинозал XD;
- И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше.
Океанариум Анталии в форме туннеля, является самой важной частью экскурсии Океанариум Анталии. Это место уникальное в своей области с его длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования.
Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое.
Дружественная к Детям Деятельность
Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми.
Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Кемере.